不可能任務2｜30層樓高度測試 蔡思貝勁輕鬆 黃碧蓮畏高未出發先爆喊 (17:10)

經過蔡思貝安撫及鼓勵，黃碧蓮重新接受挑戰，雖尖叫不絕兼曾跣腳險象環生，但總算完成任務。（大會提供）

畏高的黃碧蓮還未爬出天台外牆，已情緒激動、淚腺失控，更不斷唞大氣，需即時終止訓練。（大會提供）

《不可能任務》第2季逢周日晚十點翡翠台播映，本周繼續是第2輪的「警隊跨部門演習」，由隊長蔡思貝率領同為港姐出身的謝嘉怡、邵珮詩、蘇韻姿、黃碧蓮及邢慧敏，接受由「警察搜查隊（FSU）」、「警察談判組（PNC）」、「警察高空工作隊（FRAC）」及「後備爆炸品處理小組（EOD Cadre）」安排的專業訓練。

《不可能任務》周日（25日）晚播出一集，6位港姐蔡思貝、謝嘉怡、邵珮詩、蘇韻姿、黃碧蓮及邢慧敏，以及兩名警「募」大使樂怡及Sharon，繼續接受「警察高空工作隊（FRAC）」專業訓練。

原來上一集的體能測試及瘋狂跑樓梯只是引子，真正戲肉是「30層樓高高度測試」、「下降訓練」及「高架線訓練」；雖然3項測試均在一定高度進行，但眾港姐表現淡定，不但能依照指示，在高空做出多項指定動作，更能按教官要求，俯瞰地面尋找需要答案。

當中黃碧蓮相對較細膽，畏高的她還未爬出天台外牆，已情緒激動、淚腺失控，更不斷唞大氣，需即時終止訓練。不過在隊長蔡思貝安撫及鼓勵，黃碧蓮重新接受挑戰，雖尖叫不絕兼曾跣腳險象環生，但總算完成任務。

黃碧蓮受訪時表示，身處30層樓高空望落地下時、感覺崩潰：「我一坐上去，眼邊見到下面，我就嚟料喇，我真係好驚。」相反蔡思貝全程「快靚正」，並以滿分通過測試，她笑言：「我覺得自己好似一隻自由自在嘅鷹，我企喺嗰度好開心，唔捨得返入嚟。」

同樣難度極高的還有高架線訓練，除了膽量、更是體力與耐力的訓練，參與訓練者除了會整個人懸在半空，並必須依靠腹肌、大腿及手臂肌肉力量等，由一座大廈的天台爬向另一座。

雖然同樣身處高空，有了「高空測試」經驗打底後，黃碧蓮已不再呼天搶地，但雞手鴨腳、降落地面時又整個人「撻落地」，但她表現積極、並以妙法鞭策自己：「唔好望下面，我一望下面就會死㗎喇！」由於過程消耗體力，黃碧蓮說：「我好重，我要減肥！」即使全程表現標青的蔡思貝，也慨嘆該項任務「勁攰」：「好似做緊引體上升咁呀！」蔡思貝上陣前，則自稱「馬騮」為自己打氣，十分搞笑。

（即時娛樂）