職工頭圍用膳 東京篇｜林沚羿有語言天分 姜麗文大曬「為食」表情包 (17:30)

J2昨晚（19日）推出由姜麗文（Lesley）及J2er林沚羿（Venus）主持的《職工頭圍用膳 東京篇》。2人走訪東京不同特色大小餐廳，除深入廚房重地，直擊各店招牌菜獨門烹調方法，亦會與各店老闆詳談，了解經營理念，及職工們安坐店內飯堂用膳，透過各有特色的員工餐，體驗東京食店的人‧情‧味。

本周兩位主持先後走訪了米芝蓮燒鳥串燒店、家族壽司店、港式點心餐廳、法式鴨肉拉麵及台式餐廳，分別品嘗CP值高且各具風味的員工餐，包括麻婆豆腐炒飯、味道一流的「剩菜」手捲、靚湯不可或缺的廣東菜、法式鴨肉拉麵等。

2位主持除大騷流利日語，Venus還同場加映韓語、英語、普通話，以及簡單的德語等。問到Venus為何這麼犀利，她自爆日語是自學：「從小喜歡看日本動畫，咁就慢慢學識咗。韓語係因為我喜歡音樂，大部分都係韓語，同埋我17﹑18歲嗰陣，想做練習生，所以上過幾堂。」

談到深入東京各餐廳飯堂感受，曾在香港餐廳打過的工Venus，坦言很喜歡那種「家的氣氛」，她說：「好似喺串燒店，佢哋無論工作同食飯都有講有笑，平時啲人話日本人階級觀念好強，但佢哋完全冇嗰種感覺，負責煮員工餐嘅員工，仲會特登買餸煮員工餐，好有家嘅縮影。」

Lesley則分別跟隨日籍夫婦及香港點心老師傅，到魚市場入貨及學包中式點心，其間她大晒「為食」表情包。Lesley笑言最難忘是沒想過餸頭餸尾，也可以是人間美食：「日籍夫婦因為成間店得佢哋兩個，所以員工餐好簡單，都係用啲頭頭尾尾嘅魚肉嚟到包手捲食，但原來呢啲望落唔靚嘅部分先至最好食。」

（即時娛樂）