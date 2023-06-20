鄭中基任巡唱監製 盼做到沒遺憾 疫情令人生觀改變 要及時行樂 (21:01)

鄭中基（Ronald）即將在澳門舉行《Fragments Of Wonder》巡迴演唱會，Ronald在疫情下建立YouTube頻道「機動電視台RTV」，開業3年訂閱人數逾57萬，他直言當初搞這個頻道時，沒想過會成功，心想做到疫情完就算。

Ronald說：「這段時間大家生活很艱難，電影圈又沒戲開，很多人沒工作，我當時拍攝劇集《暖男爸爸》，拍外景就說你聚集，每次開工都要搏，所以想拍些開心東西娛樂大家。打算疫情後就bye bye，有機會再見，但現在變成大家慣性收看節目，很多人投稿就一直做，但未來會讓後生仔做多些，因為很多東西我已經做不來，例如體能不容許我再介紹室內競技場，由不同年齡的人去做，節目更多元化，觀眾層面更廣。」

雖然網上頻道電視台愈開愈多，Ronald認為不會取代傳統免費電視台，但觀眾被分薄就一定有。他說：「現在大家攞部手機，就可以拍攝東西即刻放上網，不同拍電視劇集，什麼都要等批，劇本審批完，又要改，改到可以拍又要等批budget，網上沒那麼多制肘，快捷很多，年輕人會看最快、最新的東西，不過亦有觀眾兩邊都會看。」

Ronald首次擔任巡迴演唱會監製，他選擇由澳門出發，Ronald表示過往舉行巡迴演唱會第一站都是香港，之後出埠演出，個騷愈做愈順，亦好看些，所以今次想尾站留給香港觀眾，現已入紙紅館申請，有消息即向大家公布。

巡唱已排到明年，共開多少場，他還未知道，亦沒有要破自己場數紀錄想法，只想做到沒遺憾的演唱會，他說：「之前因製作費問題，未能做到海報、舞台設計、流程和歌曲等連貫及同一concept（概念），每次跟監製要求，他都說：『唔好啦』，有少許瑕疵！今次自己做，可以跟大家講一定最一致，不計成本做足一點，當投資又好，還自己心願又好，希望觀眾看完會話『都做到喎』！」

今次演唱會主題講香港人，因這幾年身邊很多朋友轉行、失業或移民，要重新開始，他覺得幾艱難的事，看他們的社交發文卻沒任何抱怨，反而會說開心事，他說：「香港人適應能力很強，幾艱難都會找到些令自己開心的事情。Fragments Of Wonder是無論你去到那裏，可能現在擁有的東西散了，但仍有些碎片值得令你開心，藉著這概念鼓勵下大家。」

3年疫情令Ronald人生觀也有所改變，他說：「我百幾歲的奶媽在我舉行Drive in演唱會前離開了，非常突然！她離開時因為疫情，不可以去探望她，見她最後一面，只透過視像，經此一役，令我有所改變，發覺什麼事情都有可能發生，預計不到，所以不要以為還有大把時間，要珍惜身邊的人，及時行樂，想做就要做，愛太太和子女就要說出口，我人生最開心就是有小朋友這個階段，但亦最擔心，因現今世界不像我們以前那麼單純，網絡世界又多陷阱，子女還很天真，不想一下子將他們的童真打沉，說這個世界並非這樣。」

欲知專訪詳情，請留意明天（6月21日）明報娛樂版。

（即時娛樂）