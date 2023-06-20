吳宗憲拍片反擊黃子佼 遭網民窒：突然好想看你翻車 (18:21)

吳宗憲今天拍片反擊黃子佼，其間有網民留言向吳宗憲表示：「突然好想看你翻車。」（自由時報 資料圖片/fb影片截圖）

台灣藝人黃子佼昨日驚爆曾涉性侵，事件轟動台灣演藝界，黃子佼事後拍片直認事件並道歉，其間還突然毀滅式爆料，他在片中聲稱吳宗憲愛情觀混亂兼欠錢不還，而吳宗憲不滿黃子佼爆料，表示會進行提告。吳宗憲今天（20日）在社交平台連發3段影片反擊，他勉勵黃子佼為了家庭要奮鬥下去，但仍不忘窒對方：「現在海水退了，我們終於知道...誰沒有穿褲子，每天在那裡亂搞男女關係的人是誰？」

及後他直接點名黃子佼：「佼佼，我現在才知道你這麼羨慕嫉妒我，很抱歉一直讓你吃我的煙！連我的車尾燈你也看不到！過去贏不了我，現在你又全部輸光，將來有一天，我演藝圈不幹了！那就輸我更多囉！」

吳宗憲的影片惹大批網民討論，有網民留言：「突然好想看你翻車」，吳宗憲即反駁：「我一生不會翻車，因為真的沒有空，做那些鳥事，我跟我的父親一樣，喜歡做研發，開大門走大路。」

據台灣傳媒報道，昨天傳出自殘送院的黃子佼，有傳已低調出院，而黃子佼太太孟耿如的經理人沒有否認，僅表示：「不好意思，讓大家奔波了，我們會面對，不會逃避，但請給耿如一點時間」。

孟耿如經理人今天凌晨再說：「佼佼在加護病房有短暫清醒，但仍無法言語及表達。但目前已經沒有生命之虞，謝謝大家關心。」

另外，黃子佼的師父張小燕證實，孟耿如全程照料黃子佼，而張小燕亦自責：「孩子沒教好，我深深覺得痛。」

（即時娛樂）