造星V｜藍組《Unholy》Kakit樂樂勁搶fo 力壓紅組「月光寶盒」 (23:12)

ViuTV選秀節目《全民造星V》30強已誕生，今晚（20日）播出一集展開第4輪賽事，並進行「終極團戰」，同時亦有新一批評判團亮相，包括陳柏宇（Jason）﹑馮穎琪（Vicky）﹑DJ當奴﹑填詞人鄭敏及湯駿業（Ah Dee）。

賽制方面，在第四回合，紅組及藍組各隊有5個自選項目表演；淘汰人選方面，每個回合落敗的一隊，將淘汰2兩個名額，所有回合結束後，導師將選出淘汰人選。

紅組由Stick﹑KC﹑Tsoul﹑阿生及Kingston演出《蕾安多芬之月光寶盒》，5人大騷舞技，並巧妙地周星馳（星爺）的經典電影對白融入自選項目，創意十足，當奴讚他們演出無懈可擊：「我覺得你哋應該喺社交平台發布，Tag埋畀星爺睇，你哋自己構思㗎？（係﹗）我覺得好精彩。」

Ah Dee則表示最初看到時也很擔心，要怎樣將星爺對白拆散再重新組合，而且有這麼多角色：「原來係月光寶盒，發夢嘅故仔，所以我睇嘅時候已經抽離咗，睇佢哋點互相配合，我覺得佢哋跳得好俐落，可能係因為你哋創作，我睇到大家都好享受，而且設計咗個人發揮環節。」

Jason則說：「我有部分認同，部分唔認同，例如講故事部分，唔覺得裏面有一個完整故事，當然用星爺經典對白去做一件事，我覺得幾有趣，但就係咁，就係佢好有趣，一啲都唔差嘅，但未去到令我覺得好突出。」參賽者Tsoul則說：「希望可以現場表演畀星爺睇。」

正所謂遇強愈強，接着藍組出場，由Jason Loi﹑Kakit﹑樂樂和Maico合演自選項目《Unholy》，他們演出同樣精彩，樂樂﹑Jason Loi和Maico負責唱及Rap，樂樂負責表演「折骨舞」，相當入戲。Ah Dee和當奴也不禁說：「睇住嚟打，犀利，勁﹗」

Ah Dee說：「其實揀《Unholy》我覺得有啲深，但今次個表演好聰明，因為演唱部分由樂樂帶出故事，跟住有Screaming，加上一種野獸特質，個特質令成個故仔更加突出，你哋聲音令Kakit表現得更好，佢係一個表演核心，將你哋3個元素連埋一齊。」

Jason則表示：「我覺得啱啱好難聚焦喺一件事上，我嘗試望Kakit跳舞，又遺留咗樂樂喺面，跟住Maico又在側邊Scream，好多人同一時間同一空間搶fo，反而令我好混亂。」兩隊演出勢均力敵，各有捧場客，最後藍組以4比1勝出。

（即時娛樂）