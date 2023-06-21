炎亞綸突襲記招兩度鞠躬道歉 耀樂掩臉不領情 未決定會否提告 (13:48)

台灣男星炎亞綸（原名：吳庚霖）昨晚被21歲「抖音男神」網紅耀樂發長文控訴，說16歲時跟炎亞綸交往，遭對方拍下私密影片兼外流至網絡。耀樂今日中午舉行記者會，當他說到在2017年認識炎亞綸時，炎亞綸突然現身，兩度向他鞠躬道歉，並對他說︰「造成你人生變成這樣，真的很抱歉。」耀樂當時低頭伏在桌上，狀甚崩潰。炎亞綸表示：「我還是需要道歉，我還是要慎重對你做出道歉，真的很對不起，今天是你的記者會，我相信你有很多話要說，就把時間還給你，或是你想要聯絡我都可以。」耀樂全程掩臉未回答，炎亞綸現身1分鐘後快步離場。

耀樂恢復心情後，激動地發言指炎亞綸竟在5年後發文指關於私密影片外流已經過多方調查。他質疑︰「請你（炎亞綸）說明怎麼調查？所以到底是不是，你自己流出去的？」耀樂強調拍攝未成年影片是違法的，目前仍在跟律師討論會否向炎亞綸提告。對於炎亞綸突然現身道歉，他未知道要不要接受對方的道歉，只希望炎亞綸先回答以上提問，不要再混淆視聽。耀樂說︰「我其實沒有很願意看到他，這個道歉，不是我爆料之後才做的，很沒有誠意。他昨天有試圖聯繫我，但我沒有接。」

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（即時娛樂）