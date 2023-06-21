疫情下3度取消演唱會 江海迦宣布8月登紅館圓夢 (14:20)

江海迦（AGA）過去3年受疫情影響，先後取消了3次演唱會。不過，她未有放棄，今日宣布將於8月26及27日假紅館舉行《YOKU MOKU x AGA ONEDERFUL LIVE 2023》。演唱會名字「ONEDERFUL LIVE」其實是將「ONE」及「WONDERFUL」合二為一，當中有兩個寓意。《一》（ONE）是AGA 第一首廣為人知的作品，為她開啟了精彩的音樂生涯；《Wonderful U》則是她第一首廣為人知的英文作品，為她收穫了更多樂迷，音樂道路上開拓出新方向。

《ONEDERFUL Live》不單將AGA兩首大熱作品融合，亦是她這幾年人生觀的點滴。她希望帶出「ONE Life Wonderful Life」的信息，人一生只有一次機會，當然要活出精彩人生。AGA希望為大家送上精彩的演出，沉澱過後認為今次的歌單、製作都是最完整的一次，希望將最好狀態的自己呈現給樂迷。海報設計方面，AGA以充滿未來科技感覺的造型登場。

AGA興奮表示：「等咗3年終於夢想成真，今次覺得非常開心！好多謝每一位同我講過加油，或者問我幾時開演唱會嘅朋友，今次會盡自己最大努力，用最好嘅狀態去迎接呢個騷，將最好狀態嘅自己同演出送畀大家！」

（即時娛樂）