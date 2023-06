韓國男團INFINITE隊長金聖圭相隔5年再次來港,昨晚(20日)於九展舉行演唱會,吸引大批粉絲捧場。金聖圭一口氣唱出《Climax》、《41th》、《Divin'》等歌曲,演繹《Shine》時借歌詞「I miss you oh yes I do 」冧粉絲,獲現場歌迷合唱回應,他見狀豎起手指公讚好。金聖圭以廣東話說︰「大家好,我係金聖圭,好開心見到大家。」他感謝歌迷入場看其首個香港個人演唱會,又說很久沒來港,上次來港是拍MV,並讚香港是個很美麗的城市。有歌迷舉起寫上「我的男朋友,我們的長距離Long D已經完結了」的橫幅,金聖圭看見後驚喜地說︰「原來我係你男朋友,咁我當係先啦﹗」

(即時娛樂)