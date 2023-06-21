身體最誠實｜莫樹錦醫生相隔14年再主持節目 自嘲耆英好聲音 (16:58)

梁超怡（左圖）和何沛珈經常電話不離手，以致腰椎、頸椎也有問題。（陳釗攝）

莫醫生表示上一次主持節目已是2009年，問到今次是否應志偉邀請出山？他說：「同志偉哥相識多年，他出聲，我們一定要辦事。」（陳釗攝）

莫樹錦醫生、何沛珈及港姐季姐梁超怡，今天（21日）於電視城出席無綫節目《身體最誠實》記者會，無綫總經理曾志偉現身支持，而另一位主持李佳芯則因身在外地缺席，她在節目中會為觀眾送上「心靈雞湯」，分享情緒管理貼士。

莫醫生表示上一次主持節目，已是2009年，問到今次是否應志偉邀請出山？他說：「同志偉哥相識多年，他出聲，我們一定要辦事，幕後團隊當年合作過，合作起來很順利，希望我和我的醫生朋友，可以為觀眾提供健康資訊。」

談到他撰文欣賞一位前ICU顧問醫生，成功轉行朱古力大師，並在商場擺檔。莫醫生直言非常佩服，這是很大轉變。他自言也有很多興趣，主持便是其中一個，但拍劇就不行了。提議他可參加《中年好聲音》？他笑言：「耆英好聲音就得，但我不會唱歌，加上我現時還有正職，工作很忙碌，要做研究又要教學生，完成記者會後，晚上便要飛往意大利講書。」

何沛珈與梁超怡均表示主持節目後，發現身體有不少毛病。何沛珈自言其中一日拍《身》時，突然出現心悸，加上之前連續兩天通宵拍劇，很擔心是心臟病，幸看醫生後只是胃酸倒流。

問到曾任護士的她，是否入行後身體變差？何沛珈表示也不是，以前都要捱夜，也會因為諱疾忌醫，不敢睇醫生，現在反而多運動和注意飲食，平日會戒油、鹽、糖。

兩人同樣因為經常電話不離手，以致腰椎、頸椎也有問題。超怡更自爆平時愛S型姿勢攤在梳化看電視，令腰骨有問題，現在要改善坐姿，她說：「我身體向來都幾好，但回港後就有皮膚和鼻敏感問題，可能空氣問題，現在已慢慢好轉。」

（即時娛樂）