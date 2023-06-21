謝安琪拍劇獲老公驚喜應援 現場貼滿張繼聰大隻騷肌海報 (17:42)

謝安琪（Kay）最近忙拍ViuTV劇集《法與情》，日前獲丈夫張繼聰應援，送上大量冰凍台式飲品及甜品，為劇組台前幕後打氣。不過，張繼聰送上應援飲品之餘，更在拍攝場地的休息室貼滿印有他身穿背心騷肌的照片及寫上「最後大直路辛苦大家﹗《法與情》繼續拍攝順利﹗」的海報，並在下款寫上「默默應援郭大狀的FANS上」。

Kay拿着風扇走入拍攝場地，一入升降機見到貼了2張張繼聰海報，已笑到哈哈聲，笑指老公十分低調及有心思。她與同行的工作人員及演員出𨋢後，見到休息室放滿飲品，牆上又貼滿張繼聰的應援海報，無不嘩聲四起。一同拍攝的關智斌（Kenny）說︰「多謝郭大狀嘅Fan呀﹗」他又對Kay說︰「多謝郭大狀，你啲Fans全部都好大隻呀﹗」Kay指住老公的海報說︰「呢個Fan係乖呀﹗呢個Fan練到咁大隻，仲要咁大手筆。大隻兼大手筆，加1分﹗」

她在社交平台分享片段，對張繼聰留言︰「To默默應援郭大狀的fans，人又大隻，仲應援都做埋，係開心心嘅，又充滿力量繼續拍攝lu﹗」張繼聰則說︰「人生咩都有第一次，男人老狗做應援，問你怕未？兄弟們，學嘢啦﹗多謝兩位同事嘅幫忙，呢鋪威威﹗謝安琪，收唔收貨？如果睇啱咗電單車嘅，你估呢...就...」

（即時娛樂）