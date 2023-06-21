兩代男神同場 Jeffrey陳冠希現身Pharrell巴黎時裝騷 (18:58)

現年50歲的美國男歌手Pharrell Williams獲邀擔任法國名牌Louis Vuitton男裝新任創意總監，2024年春夏新裝昨日在巴黎時裝周首度展出，吸引歐美及亞洲大批名人明星捧場。其中被指與陳冠希年輕時撞樣的魏浚笙（Jeffrey）應邀到場，陳冠希亦是座上客，兩代男神難得同場。

Pharrell Williams主理下的Louis Vuitton男裝首度展出，不少圈中天王天后級朋友捧場，包括Jay-Z與Beyonce夫婦、正懷第二胎的Rihanna與男友ASAP Rocky、金像男星謝勒力圖（Jared Leto）、真人騷女星Kim Kardashian、澳洲名模Miranda Kerr及其Snapchat創辦人丈夫施皮格爾（Evan Spiegel）、「黑珍珠」娜奧美金寶（Naomi Campbell）、F1冠軍車手「黑帝」咸美頓（Lewis Hamilton）、《蜘蛛俠：不戰無歸》辛蒂雅（Zendaya）。日本方面有藝術家村上隆、設計師NIGO及其演員妻子牧瀨里穗、AAA成員西島隆弘；此外，台灣男星林柏宏、韓團Got7成員BamBam及Jackson、剛榮升爸爸的《財閥家的小兒子》宋仲基，以及NCT 127成員Yuta亦應邀出席時裝騷，現場星光熠熠。

（即時娛樂）