黃智雯否認心灰意冷 強調視后獎非續約無綫條件 (20:13)

早前有傳黃智雯（Mandy）在無綫默默耕耘16年，因沒有「後台」力撐，總與視后寶座擦身而過，心灰意冷下決意年尾約滿離巢，無綫出動視后獎座亦不為所動。Mandy今日出席劇集《隱門》宣傳活動時否認心灰意冷以及可憑獎項作交換條件，強調獎項對演員是鼓勵和肯定，但並非傾約條件。她自言一直做好演員本分，付出百分百努力，雖是朝着視后目標努力，但有沒有獎也不影響專業及投入程度。

Mandy希望先集中精神完成舞台劇演出，再認真思考未來方向，未來繼續拍劇還是向舞台劇界發展，但強調會優先考慮無綫。好友胡杏兒、李施嬅離巢後有不錯發展，她被問到可會請兩人幫忙探路時說︰「大家最近各有各忙，沒時間聚會。我在生活上有什麼問題，都會問杏兒及豹嫂（胡蓓蔚）意見，始終她們人生經歷比較多。」

另外，Mandy與陳展鵬、湯洛雯、劉佩玥等在活動上宣布《隱門》第11集錄得23.2點收視，以及myTV SUPER首兩周總直播點擊率逾112萬次觀看人次。陳展鵬同時拍攝新劇及為《隱門》宣傳，他不覺得辛苦，開心能跟一班新演員合作，感受到男演員的演藝生命很長，加上女兒仍然年紀小，自覺離退休愈來愈遠。陳展鵬驚喜觀眾喜歡其角色︰「我很少演繹這類角色。（現實中可有事隱瞞老婆單文柔？）當然沒有，我在家裏時的『戲』很差，不會說謊。」湯洛雯聞言說︰「我也不會分，視帝都是信不過的﹗（馬國明難逃你法眼？）他沒騙過我，但有時想給我驚喜。他一隱瞞就天然呆，很易看出。為了有驚喜，我現在盡量隻眼開隻眼閉，要裝傻，不要太聰明。」陳展鵬笑湯洛雯︰「拍劇時不覺你這麼好戲﹗」

談到被網民狠批演技，湯洛雯自言已將負評消化，她會聽取意見及好好反省。被問到馬國明可有給意見時，她說︰「他最近忙拍劇，沒時間理我，等他之後有時間看時，再問他。」

（即時娛樂）