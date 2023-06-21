周遊關西｜周奕瑋推介平民版爐端燒 歎爆膏大蝦嗌Encore (20:54)

周奕瑋主持的的旅遊節目《周遊關西》，今晚（21日）播映最後一集。（大會提供）

由日本通周奕瑋（Jarvis）主持的旅遊節目《周遊關西》，今晚（21日）播映最後一集。

昨晚（20日）播出一集，Jarvis為觀眾推介隱世美食，首站去到大阪梅田大歎平民版爐端燒，店內共有70款食材以供選擇，除了大蝦、所有食材只是330日圓（約18港元）一件。Jarvis除品嘗人氣No.1的帶子、花魚、鯛魚魚頭外，還吃了全場最貴、盛惠600日圓（約33港元）一隻的大蝦，爆膏程度令Javris忍不住嗌Encore。

Jarvis之後轉場去到北新地隱世小店品嘗割烹料理，開放式廚房看着大廚炮製美食，感覺零舍不同，價錢亦相當公道，15000日圓（約827港元）便能吃到10個菜式。在大阪醫肚後，他到奈良體驗自駕遊，開高卡車遊勻「斑鳩三塔」法隆寺、法輪寺和法起寺。

今晚（21日）一集，Jarvis一次過推介大阪和京都近郊遊。在大阪近郊遊，Jarvis去到箕面的隱世平民海鮮定食屋，Jarvis點了包含21款魚生的海鮮丼，價錢120港幣有找，CP值爆表。由於刺身鋪滿整個飯面，Jarvis忍不住搞笑謂：「我想食啖飯呀，你哋可唔可以讓開呀！」至於京都近郊遊，Jarvis除去了伏見稻荷大社打卡，還到了酒藏小路體驗十八酒藏試飲Set，自認酒量淺的Jarvis，幾杯落肚後笑言「Wing Wing地」。

（即時娛樂）