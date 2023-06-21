造星V｜瑞銘因操行問題惹隊友微言 導師陳健安嚴詞訓話 (22:47)

ViuTV選秀節目《全民造星V》今晚（21日）播出一集，繼續展開第4輪賽事。在第二回合，紅組「蕾安多芬」D組由阿生﹑Meow﹑Snoopy﹑瑞銘及Owen Lai組成，他們自選項目是《LD Troll Boy》，迎戰獲邱彥筒（Marf）加持的藍組「Fung莎星辰」，結果紅組以4比1擊敗藍組。

不過原來在綵排期間，曾發生小插曲，組員瑞銘曾缺席兩次會議，及後瑞銘在一次排舞時姍姍來遲，他解釋：「嗰兩日冇出席過大家嘅會議，因為本身已經約好同家人食飯。」隊長阿生向瑞銘表示，這是責任問題：「一直以嚟，好似上次"Overkill"咁，KC﹑Snoopy﹑希晉都盡力幫你，我覺得只差你自己要努力去追求更加多。」

瑞銘的表現也令其他組員有微言，Snoopy直指他耽誤時間。該組導師陳蕾和陳健安也出手調停，陳健安嚴詞訓斥瑞銘：「大家Feel到你（瑞銘）問題嘅時候，其實已經影響到大家表演，所以我要同你講，有啲嘢要坦白講出嚟。你自己其實想遠離佢哋，唔係佢哋想遠離你，所以你好多行為，𠵱家你走錯路，你全部揀晒嘅係散漫﹑放棄，你同我講入到30強，你同我講放棄？我大可以...我唔需要再同你講，我無視你，呢個冇人理你﹑唔理你係最慘，如果你有改變呢個氣氛心態，要積極嘅話，首要，要好好學識點樣真心﹑誠懇，好好道一個歉，你都唔好祈求人哋原諒你。」最後瑞銘誠心向隊友道歉。

（即時娛樂）