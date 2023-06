next

魏浚笙(Jeffrey)現身法國巴黎時裝騷,同場還有歐美及亞洲大批名人明星,包括日本方面有藝術家村上隆、設計師NIGO及其演員妻子牧瀨里穗、AAA成員西島隆弘;此外,台灣男星林柏宏、韓團Got7成員BamBam及Jackson、剛榮升爸爸的《財閥家的小兒子》宋仲基,以及NCT 127成員Yuta亦應邀出席時裝騷,星光熠熠。

Jeffrey除了睇騷外,還趁機向這班紅人明星集郵,他在社交平台貼出和宋仲基﹑Jackson﹑林柏宏﹑林俊傑﹑BamBam和Yuta等,Jeffrey還和宋仲基握手。Jeffrey的好友阿正(黃正宜)留言:「Still...You are the best」Jeffrey留言反問阿正:「what if 朴寶劍?」呂爵安和張繼聰分別留言稱:「癲﹗」和「威威﹗」

