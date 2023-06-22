多位大熱佳麗現身港姐第3輪面試 金髮蔡思貝性感搶鏡 (14:38)

《2023香港小姐競選》今日進行第3輪面試，合共有26位佳麗出席。無綫同日錄影特輯及公布今年港姐競選的佳麗人數，入圍名單呼之欲出。今日有份面試的佳麗有前兩輪面試大熱的「金髮蔡思貝」Juliana、「翻版范冰冰」王敏慈、「嫩版蔡依林」莊子璇、王怡然、從溫哥華返港的鍾嘉欣師妹Cindy、前港姐雷莊𠒇提名的Michelle、中英混血兒賀怡雯（Lea）、年僅18歲的Hanna、亞洲先生黃竣鋒提名的19歲吳詠婷（Anna）等。趙曾學韞提名的「嫩版麥明詩」Angela、紋身女鄭泳君、投訴參賽似選特種部隊的網紅33、再次參賽的「翻版舒淇」譚筱白則被淘汰。

「金髮蔡思貝」Juliana一身性感裝束現身，十分搶鏡。「翻版范冰冰」王敏慈透露才藝表演會彈古箏。雷莊𠒇提名的Michelle稱已為選美減了2公斤（約4.4磅），準備表演空中瑜伽，她指雷莊𠒇最近比較忙，未有再問對方意見，希望靠個人實力入圍。Ellie有信心入圍，揚言已為參選而辭工。正在香港大學修讀藥劑課程的Anna緊張到臉肌肉抽搐，她自言年輕沒經驗，因此比較緊張，但強調「贏得起、輸得起」。Debbie自備了排骨飯到場「醫肚」。以普通話受訪的Zora坦言不擅長廣東話，但面試時有講廣東話、國語及英文，最近亦頻頻請朋友教講廣東話。Jessica被問到選港姐要簽約5年時說︰「知道要簽約，如能入圍再考慮。」

（即時娛樂）