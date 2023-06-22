Serrini下月尾開騷 自爆靈感來自張敬軒 (16:32)

張敬軒（軒仔）、Serrini（梁嘉茵）合作聲演動畫《元素大都會》，兩人昨晚出席在戲院內舉行的見面會，分享配音過程趣事。活動設有遊戲環節，有被抽中上台的幸運小粉絲突然怯場，軒仔立即化身暖男安撫他，又說笑分散其注意力。

軒仔、Serrini透露分別花了10多天完成錄音，表示指導最擔心他們玩到超時。軒仔說︰「我的角色最大挑戰是有很大的情緒起伏，我像變成喊包，配音時真的哭了出來。今次與Serrini完成合作後，我只剩半條命。大家要談情及鬥嘴，需配合角色的口形、呼吸和語氣，而且要很自然，有一定難度。我在有些情節上要大叫，叫到聲沙。幸好我在演唱會前完成配音，也有用自己方法護聲。」

Serrini聲演的角色性格火爆，不時怒吼發脾氣。她否認做回自己︰「我平日溫文爾雅，希望父母捧場，見識我不同一面。」Serrini稱其角色有帶男友見家長的情節，她曾在現實中想帶男友回家，惟父母不相信，更擔心她會影響別人的子女。Serrini將於下月尾開騷，演唱會以觀鳥為主題，她笑言靈感來自軒仔。

軒仔新歌《隱形遊樂場》的網上點擊率已超過300萬，他認為是因為歌曲旋律優美，加上有黃偉文的歌詞配合、粉絲幫手催谷下才有好成績。他說：「現在是流量的年代，最重要是大家真正識聽、接受歌曲，比得獎更重要。」軒仔將到美國拉斯維加斯及另外兩地方登台，因支出及時差問題，父母今次不會同行。

（即時娛樂）