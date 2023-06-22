隱門｜心月黑化自揭殺人過程 黃智雯︰我歎緊呢個角色 (20:39)

無綫劇集《隱門》昨晚（21日）一集講述心月（黃智雯飾）因受不住「衰老公」Mike（黃子恆飾）幻影糾纏企圖跳海，並向好友子喬（陳展鵬飾）還原「殺死」阿Mike經過。原來Mike於捐肝給女兒前一晚縮沙，並責怪心月生唔到仔令甄家絕後。心月一怒之下動殺機，將會導致Mike嚴重敏感的番紅花加入麵包內。她之後為妨礙子喬與Madam Yeung（湯洛雯飾）發展，又在Madam Yeung面前刻意提起子喬前度，其間一抹奸笑盡顯機心，被讚眼神有戲。據知今晚（22日）一集，心月將為了拆散子喬與Madam Yeung，借用鄰居身上氣味勾引子喬，更誣陷Mike曾強姦自己搏取子喬同情。全程柔弱落淚的心月，最後露出一個得逞眼神。

對於心月黑化，黃智雯指過程既痛苦又歎︰「我睇劇本見到心月後面同之前咁大反差，都覺得原來女人要報復起上嚟都幾恐怖。呢個角色同我以往好唔同，佢好玩在係一直呃住觀眾佢係善良嘅，但去到後段原來有咁終極嘅反擊，所以我係歎緊個角色。作為演員，好夢寐以求做咁激烈嘅角色。」談到劇中有不少落水戲，她透露︰「最記得救老公嗰場落水戲係冬天拍，當時我要著潛水衣保暖。嗰場戲講我游水好叻，但我本身唔識游水，唯有即時問武指正確游水姿勢，好彩啲人睇唔出我唔識游水。」

無綫官網昨天發放《隱門》花絮，內容圍繞麻將館打鬥戲。不用參與打鬥的劉佩玥表現輕鬆，等埋位時搞笑地拉住趙樂賢叫「老細」。打鬥重任落在阮浩棕身上，躲在一旁看劇中男友努力練習及試位的劉佩玥突然大叫︰「之前打太多，依家冇得打好身痕！」阮浩棕笑言最難忘是「意料之外的茶几」︰「去到現場見到武指準備咗用飛機木造嘅茶几，我仲覺得唔關自己事，以為係岱融哥用嚟救我，到排戲時先發現原來係用嚟打我，我當堂個心涼咗一半。拍嗰陣，張茶几打中咗冇保護衣嘅地方，所以我喺花絮入面面容扭曲！」

（即時娛樂）