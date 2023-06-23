造星V｜20強參賽者出爐 網傳10強名單全部順利晉級 (13:51)

「Fung莎星辰」在最後一場團體賽上勝出。（ViuTV fb圖片）

「蕾安多芬」全員上陣演出畢業作品《繼續...做我的主角》。（ViuTV fb圖片）

「蕾安多芬」在最後一場團體賽全員上陣，演出畢業作品《繼續...做我的主角》。（ViuTV fb圖片）

紅組「蕾安多芬」A組的Tiger Foo、KC、Nathan、希晉、亨仔和Kim，將女團Lolly Talk的《三分甜》改編成Rock版《三分型》。（ViuTV fb圖片）

ViuTV《全民造星V》昨晚（22日）播出第29集，承接上一集輪到紅組「蕾安多芬」A組的Tiger Foo、KC、Nathan、希晉、亨仔和Kim出場，他們將女團Lolly Talk的《三分甜》改編成Rock版《三分型》，雖然各人也失準走音，仍以3比2的成績撼贏上集出場的藍組「Fung莎星辰」D組Mark Chan、Taco及樂樂演出的《E-mo間by薩克邁衣毛》。

兩隊之後進行最後一場團體賽，兩隊均全員上陣。紅組由導師陳健安（On仔）及陳蕾親自做隊長，以他們的歌曲《繼續繼續》及《凡星》改編成紅組17位成員一同演出的畢業作品《繼續...做我的主角》；藍組13位成員就將歌曲《Legends Never Die》改編成「史詩式」畢業作《Legends》。5位評判一致給予藍燈，「Fung莎星辰」獲勝。

兩隊最後根據今個團體賽回合的總贏輸次數而合共淘汰10位成員，兩組導師退庭商議近兩小時，最終宣布藍組淘汰宇軒、Mark Chan、Jason Loi及Maico；紅組則淘汰Stick、瑞銘、Anson Wong、Meow、Kingston及Hei。

《造星V》20強名單出爐，名單包括紅組的Nathan、Tiger Foo、Kim、Tsoul、Owen Lai、KC、阿霆、亨仔、Snoopy、希晉、阿生；以及藍組的王鋒、Adams、Ash、Carson、Kakit、Lyman Heung、Ritchie、樂樂及Taco。網上流傳的10強名單，通通順行晉級20強，包括KC、王鋒、Nathan、Lyman Heung、Taco、亨仔、Tsoul、希晉、Snoopy及Ash。

（即時娛樂）