林泳淘自爆搭港鐵被拍屁股 網民質疑呃Like 有膽影相冇膽報警 (17:13)

《東張西望》前主持林泳淘日前（20日）在社交平台發文，稱自己搭港鐵時被人拍屁股。她拍下一男子照片並上載至社交網，後悔自己沒當場對質。不過，她此舉被網民質疑「夠膽影相，但唔夠膽報警」。事件持續發酵，林泳淘今日在社交平台撰長文回應，表示「唔係發生喺你身上，你梗係講咩都可以好大聲，事情發生嘅當下，你根本反應唔切」。她表示當刻只有自己一個人，曾考慮了很多，包括應否大叫及捉住那男人、如對方否認怎辦、對方會否發爛，最後決定只拍下對方照片，認為這是她當時能夠為自己做的事。

談到首次發Ig Story時公開了該名男士的樣子，林泳淘說︰「有人DM提醒我唔應該出樣，我先覺知自己唔啱，所以delete咗相嘅Story。戴住口罩就疏忽咗打格嘅重要性，真係冇confirm到對方意圖就出story，係自己考慮不周。我明白自己嘅錯，當然嗰時已經太遲，亦冇諗過事件會咁樣發酵。對於衝動而作出錯誤嘅行為影響到人，呢一點係我最內疚嘅地方。」

林泳淘強調女性遇到非禮事件的比例比男性多好多，因此才會說出「女仔要好好保護自己」、「男士請好好保護女伴」等說話，卻引起網民「女權論」、「男人係原罪」、「為賺流量不擇手段」、「唔報警就係講大話」、「應該要有男士車卡」等言論，令她十分氣憤。林泳淘強調︰「我唔係歧視，不過想問乜搭車小心自己隻手唔好摸到人哋Pat Pat真係咁難？對於認為自己言行絕對正確嘅人，我除咗深表遺憾都冇咩好講。只係抱歉因為自己處理得不恰當，而令事件變得難堪。希望唔會影響被同類事件傷害過嘅人嘅心情，或者令人遇到非禮事件之後變得更加難以啟齒。慶幸自己唔係太過脆弱嘅人，仲未被深深二次傷害到。」

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（即時娛樂）