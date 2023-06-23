造星V｜「白襪Hei」被淘汰一刻 腦袋空白 感迷惘曾萌放棄念頭 (17:36)

ViuTV《全民造星V》昨晚（22日）播出第29集，並選出20強，參賽時因髮型似《十兄弟》中「飛天五」﹑被封為「白襪Hei」的羅子熙無緣晉級，不少網民和粉絲也替他不值，Hei在Ig限時動態，轉發他們打氣說話：「Hei真心好唔捨得你，唔好停止追夢」﹑「點解會Foul你㗎？喊咗﹗之後嗰啲唔使睇啦」﹑「要淘汰真係好可惜，就算之後無得喺節目入面再見到你，我都會keep住support你的」。

至於Hei本人今午（23日）也在Ig發文分享感受，他坦言被淘汰一刻，腦袋一片空白：「非常抱歉，大家《啊hea嘅造星之旅到此為止》。當刻被foul嘅時候，腦一片空白，俾唔到咩反應，冇乜情感湧現，原來幾個月嘅造星要完，好想再次多謝兩位導師，所有隊友同埋工作人員，陳蕾安仔（陳健安）真係兩位非常用心嘅導師，的確由60強開始，每次晉身下一回合，都會有啲自我懷疑，覺得自己實力未到，導師亦都察覺到。

多謝你哋@pantherchan（陳蕾）@on_callstar（陳健安），如果唔係你哋當初相信我，我諗我應該會94強就止步，好多謝你哋，去到30強 可惜我。未如理想地有更大嘅進步，sorry~~都係嗰句，希望遲啲自己有能力好好報答你哋！」

Hei又表示這個賽果他一早就知道：「所以喺節目未播出嘅時候，我都一直好迷惘，曾經有一刻產生咗放棄嘅念頭，因為始終自己都想好好照顧自己同埋屋企人，不過估唔到節目出街之後，有好多人支持我，直至尋日都收到好多鼓勵嘅dm，亦都知道我可能已經影響緊某啲人，所以我決定繼續努力，繼續堅持，繼續繼續。

喺呢個比賽我已經攞咗好多嘢走，認識到兩位導師、交咗好多真心嘅朋友、有咁多比賽經驗、自己亦都慢慢進步緊、仲有好多Siri嘅支持，多謝你哋。

呢段經歷真係一世都唔會忘記，好開心入咗蕾安多芬呢個大家庭，你哋都要繼續加油！所有dm我都會睇會覆架喇！多謝大家，希望有機會係更大嘅舞台同大家再見。」

（即時娛樂）