好睡好起｜最後一集再爆「方式金句」 方東昇睡眠效率不敵夜瞓黃曉瑩？ (17:48)

由方東昇、黃曉瑩及李曉欣主持的《好睡好起》，今（23日）晚播出最後一集。為製作《好睡好起》積落一身睡眠債，最後一集主題是「瞓身吧」，為了向觀眾傳達「無論你信咩教，都要相信瞓覺」，3位主持方東昇、黃曉瑩及李曉欣花了大半年時間，日以繼夜、夜以繼日尋找睡眠資料、睡眠專家及不同類型的睡眠個案等，更日夜顛倒拍攝或獻身作白老鼠做實驗，積落不少睡眠債。

為了實測累積睡眠債對睡眠質素影響，3人在節目正式開拍前，接受了「睡眠手表」測試，並於拍攝結束後，再「瞓身」參與睡眠測試作總結。以金句馳名的方東昇，接受測試期間再搞笑謂：「有事就留醫，冇事就留意。」

首輪「睡眠手表」測試結果，方東昇生活規律，除早上平均起牀時間是五點半外，更有跑步習慣；雖然方東昇生活作息定時又規律，但睡眠效率竟不及每晚凌晨兩點半才入睡的黃曉瑩。

第二輪「睡眠測試」結果，早睡早起的方東昇繼續跑第尾，李曉欣則比起第一輪，獲得極大進步，睡眠效率高達95.6%，比達標水平還高出一截，原因何在？睡眠效率高又是否代表完全沒有危機？

向來講求「首尾呼應」的製作團隊，亦趁最後一集為前面跟進過的個案總結，除有「熱，但唔辛苦」的環保鬥士林超英，還有首集因鼻鼾引發家庭危機的陳老闆。相比第一集更見神采飛揚的陳老闆，笑言自節目播出後，迎來很大轉變，並搞笑謂：「我做咗明星呀！」受訪期間，陳老闆收到既驚喜又暖心的慰問電話，背後「媒人」竟是製作組。

（即時娛樂）