林奕匡睽違2年出新歌 王敏德獲邀主演MV 即興舞步顯功架 (19:34)

Michael打起保齡也頭頭是道，原來這也是從小學起緣故。（大會提供）

林奕匡（Phil）相隔2年，推出全新歌曲《台前幕後》，令人意想不到的是，新歌MV邀來王敏德（Michael）參與演出，Michael在MV中還跳舞。

Phil近年聽歌種類擴闊不少，抒情歌之餘也愛上聽現代音樂曲風作品，這推動他創作了《台前幕後》，他道：「自己鍾意呢類型音樂，點解唔試下寫呢？寫得多熟習先可以Carry到件事，但我冇太顧忌咁去寫，當唔係畀自己嘅，點知寫寫下又幾鍾意，公司同事又覺得幾Fresh，就有呢首歌誕生。」

《台前幕後》道出每個人在「台前」都是抽離情緒的一個人，每一刻都在理性地表現合適的言行，惟有在真正的「幕後」—獨處的時候，才能與自己的感受、情緒對話，做回自己。Phil也感同身受，更說：「每個人都需要有一個後台，重整思緒與言行。」

以歌詞內容作為基礎，製作團隊為《台前幕後》構思一個保齡球場員工故事，並由王敏德主演。故事主人翁雖然在保齡球壇成績彪炳，退役後亦從事與保齡球有關工作，但他其實也是「舞」林高手，沒有人的時候，他就會悄悄地跳起舞來。

按照人設，Michael要在MV中跳舞，又要打保齡，但這都難不到他，因為他自小已接觸這兩項活動，Michael透露：「19歲時我學過芭蕾舞，亦玩過Breakdance，但都係後生時嘅事，𠵱家冇乜點跳，但好多人會話The feet never forget（你雙腿不會忘記的），當你學完，好容易就可以重拾番。」Michael在拍攝MV之前，只上了兩堂，他已學會MV中的舞步，其中一段更由他即興演出，在現場的工作人員都歎為觀止。

此外，Michael打保齡也頭頭是道，原來這也是從小學起緣故，Michael謙稱：「大約10歲仲喺美國時，爸爸買保齡球畀我同哥哥（王盛德），一人一個，以前每個星期會打1至2次，所以我細細個已熟晒動作，嚟咗香港之後，仲有同朋友出去打，都仲Keep到少少。」

其實Michael在答應演出《台前幕後》MV前，他與Phil素未謀面。Michael道：「我認識Phil嘅音樂，但未認真見過面，獲邀時都好驚喜，亦覺得呢次為佢演出MV，係好特別嘅一次演出。排舞嗰陣，佢有嚟探班，自我介紹時已經令我印象深刻，因為佢同我一樣，父母喺外地開餐館，大家有類似嘅背景，都幾有趣，但最重要係，我哋兩個都好鍾意玩音樂呢！」

（即時娛樂）