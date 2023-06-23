黃智雯厭倦被角色定型 感恩遇上《隱門》張心月 (20:59)

黃智雯正在演出舞台劇《薄伽梵歌》，她感恩《薄伽梵歌》在這個階段出現敲醒了她，令她明白到人不能在舒適圈停留太久，否則會變得沒動力向前和進步。（大會提供）

黃智雯在《隱門》中飾演的張心月最初是個弱質纖纖的女子，後來在無路可退下反擊。（資料圖片）

黃智雯（Mandy）最近盛傳將於年尾約滿離巢，正演出舞台劇《薄伽梵歌》的她日前出席《隱門》宣傳活動時，坦言正考慮未來究竟想繼續拍劇還是向舞台劇界發展，完成舞台劇演出後就會思考前路。演藝學院畢業的她接受《明報》專訪，坦言一直對舞台劇有情義結，初入行時已決心待打好底子後踏上台板演齣好戲。

「幾年前有幸首次演出舞台劇《今晚打老虎》，之後是《超自然之戀》，再到今次的《薄伽梵歌》。以前我未必有信心演舞台劇，現在覺得一切來得剛剛好。雖然排練《薄伽梵歌》困難重重，遇上很多打擊，但從打擊中重拾自信。人不可以在舒適圈停留太久，我怕悶，會變得沒動力向前和進步，感恩《薄伽梵歌》此時出現敲醒了我。」

Mandy近年多演強勢角色，與她在《隱門》中飾演的張心月很不同。Mandy自覺這幾年被定型，演來演去均是律師、警察等有主見角色，實在有點厭倦，因此很感激監製王心慰讓她有新嘗試。「心月本來弱質纖纖，種種事情將她推向崩潰邊緣，她在無路可退下反擊。我演這個角色時的心路歷程如坐過山車，很好玩﹗我拍攝時不敢鬆懈，不用埋位時就獨自坐在一角。那段日子，我戲內戲外也木無表情、生人勿近，足足持續了3個月。多謝我的愛犬，牠每天熱烈歡迎我回家，平衡我工作時的壓力和不快。」

與男友相戀多年，Mandy坦言兩人早有結婚計劃。「大家有默契，一直想安排，之前被疫情打亂計劃，現在會着力實現。」

欲知專訪詳情，請留意明天（24日）明報娛樂版。

（即時娛樂）