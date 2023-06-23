麥美恩入行12年脫得最徹底 真空上陣拍節目 嚴查宣傳片段 (20:22)

麥美恩表示拍攝當日上身真空﹑下身僅穿泳褲，是她入行12年以來鏡頭前脫得最徹底一次。（林蘊兒攝）

無綫旅遊節目《請1日假去旅行》將於6月29日首播，節目由麥長青、譚玉瑛、麥美恩、林秀怡、蔡潔與吳沚默，聯同其他藝人兵分3路，分別到澳門、廣州、中山、江門及珠海，盡情吃喝玩樂。今天（23日）他們齊集記者會，並播放部分精華片段，率先有麥美恩與林秀怡鏡頭前裸背體驗按摩；後有陳懿德和邵初穿3點式浸浴。

麥美恩受訪時透露，拍攝當日上身真空﹑下身僅穿泳褲，是她入行12年以來鏡頭前脫得最徹底一次。她解釋：「因為跟拍攝團隊合作多年，對大家非常放心，所以沒清場，其間按摩師愈按愈低，露出少許股罅險泄春光，幸及時叫停，否則節目露股就不能播出街。」為求安心，她主動向監製要求檢視宣傳片段，並逐格放大看清楚，以防有泄春光片段流出。

麥美恩又搞笑形容躺下時，自嘲似平板電腦壓在毛巾上，她大讚林秀怡身材厲害，令她大感羨慕。林秀怡謙虛回應：「我不只上身有肉地，其實全身都好多肉，胸部更似BB屁股。」

吳沚默祖籍珠海，她會帶同閨密蔡潔返家鄉自駕遊拍節目。吳沚默此行負責帶大家四圍遊覽，亦兼顧為節目撰稿，還有一個任務。她說：「除帶蔡潔食好東西，當地我也認識好多朋友，包括有珠海高中同學、當地富二代及大灣區小伙子，可以安排飯局介紹男仔給蔡潔認識！」蔡潔笑着回應好友，會覺得好似變相睇節目，似拍攝「珠海版尋人記」。

（即時娛樂）