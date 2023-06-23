58歲近藤真彥相隔7年再來港 賀梅姐好友連炎輝入行40年 (21:28)

久未露面的甄楚倩（左圖）也應邀出席晚宴；同場還有蘇志威﹑余安安﹑顧紀筠﹑鄧達智﹑胡楓﹑盧海鵬及羅蘭等。（劉永銳攝）

已故歌后梅艷芳的好友連炎輝，任職保險業多年，為慶祝入行40年，今晚（23日）於酒店設晚宴款待好友，不少圈中人出席，包括胡楓、余安安、蘇志威、陳敏兒、甄楚倩及顧紀筠等。

與連炎輝相交達35年的日本男星近藤真彥（Matchy），亦應邀專程來港向好友到賀。身穿黑色西裝的近藤真彥，拍照時表情多多，應傳媒要求揮手打招呼，態度友善，邀他自拍也來者不拒，非常親民。

近藤真彥接受訪問透露，對上一次來港已是7年前，眼見香港多了很多高樓大廈，感覺改變不少，此行最想吃美味的中菜。晚宴場地擺放電影《梅艷芳》戲服和相片展覽，但他暫未有機會欣賞此作品。

下個月是近藤真彥59歲生日，同時亦會為他巡迴演唱會作準備。他說：「將展開巡唱，為期一年，希望有機會能夠來港再開騷，很掛念香港的粉絲，希望他們會繼續支持我。」近年熱愛賽車的近藤真彥，常在日本積極參與，希望協助推廣此運動。

連炎輝與近藤真彥私交甚篤，今次對方來港，他也盡地主之誼，帶好友四圍遊覽。連炎輝透露與近藤真彥多年來最難忘往事，包括有當年他恨欣賞《紅白歌唱大賽》，可是苦無方法，怎知近藤真彥知道後，巧合當年由他擔任壓軸嘉賓，就成功讓連炎輝願望成真，結果可以入場欣賞，令他非常驚喜。

（即時娛樂）