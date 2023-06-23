造星V｜希晉險勝率先殺入決賽 落敗Owen爆喊：為自己感驕傲 (23:11)

ViuTV選秀節目《全民造星V》今晚（23日）播映一集，20強賽事正式展開，評判陣容包括泳兒﹑陳詠謙﹑王君馨﹑馮穎琪及Edward Chan，第5回合是個人賽的1對1生死對決。首先出場是希晉跟Owen Lai對壘，2人都屬紅組成員。

希晉表演項目是《Dear Myself 親愛的自己》，節目播出希晉排練時片段，由於他花很多時間練歌，休息時間也欠奉，試過只睡了2.5小時，亦試過連踩20幾個小時練歌，結果搞到綵排日失聲，要改時間緊急去針灸開聲。

希晉表演完後，獲5位評判讚賞，馮穎琪坦言對希晉印象不深刻，今次演出可以突出他自己，並真正聽到希晉聲底，馮穎琪讚他聲底不俗兼有爆發力；王君馨表示被希晉的演出感動；泳兒也表示對希晉印象不太深刻，但今次表演相當用心兼用力去唱，讚他演唱時的起承轉合表演理想；Edward則說：「首先，你唱第一句歌詞時，你第一句用嘅能量，其實等如成首歌灌注嘅能量，就係你冇收起來，我覺得呢個決定，我係好喜歡你咁樣處理，我記得有一刻音樂停止咗，音樂再響起，你嗰個Key應該去到降A大調，對男仔嚟講係好高音，但你完全冇猶豫，直接唱呢個高音，而且冇乜瑕疵，反而去到後期，你嘅投入度令我覺得你有一種開始自己都撕裂嘅感覺，而呢個表演有藝術感，所以我希望你繼續畀自己更多信心，保持一種平衡心態，既謙虛同時又對自己充滿信心。」

接着出場的Owen Lai，表演項目是《Wonderland》，Owen哽咽表示不想跟希晉對決：「佢好似哥哥咁對我，我哋會玩﹑會講笑，會教我講粗口嗰啲。」他直言參賽期間曾收埋自己甚至將自己孤立起來，而Owen渴望成長，他便好好調整自己。陳蕾讚Owen性格突出，像八婆般性格但不令人討厭，而Owen對八婆標籤也適合自己。

陳詠謙表示沒辦法太投入：「有啲舞步我唔識形容，有啲動作比較女性化，但你嘅唱腔偏向男性化，呢度有少少我應該點樣投入你演出。」Edward則說：「反而我覺得喺跳舞同時，你唱歌都尚可以，呢個全面性，會令到一陣要作出選擇時，係好困難，𠵱家我都唔知。」

泳兒說：「我覺得整體表演OK，有啲地方做到，但唔夠突出，成件事有啲未盡全力感覺。」王君馨說：「我今日望唔到Owen，可能係今日造型唔係嗰個vibe（氛圍），好似唱舊式hip hop，件衫似返學，揹住書包，我搞不懂，但舞步又帶啲女性化，好似胸壓喺地上，但件衫又唔係好襯，咁就會有好多疑問。」結果Owen以2比3不敵希晉，無緣晉級10強，希晉則率先躋身《造星V》決賽。

落敗的Owen說：「我冇諗過有機會返嚟香港，有咁嘅經歷，識到咁多人，嚟咗呢到，我充滿自信，同埋𠵱家我唔驚喇﹗Owen第一次94強表演，同𠵱家嘅Owen唔同，呢個Owen大個咗﹑識點諗，同埋可以照顧自己，唔該晒﹗」

在後台的部分參賽者﹑評判泳兒，以及導師陳蕾和韋羅莎也感觸落淚。返到後台時，Owen再喊晒口說：「我嚟呢度做咗咁多嘢，我第一次為自己感驕傲，我好掛住屋企，嚟咗咁耐好辛苦，我都好開心希晉可以入到決賽，呢個月不停練習，我都好掛住屋企，同埋我走，我都欣然接受，講真我嚟呢度想做嘅嘢，已經做晒，我諗我都係時候返屋企。」

另外，《全民造星V》總決賽將於7月16日（周日）舉行，投票比例分別是星級評判50%﹑全民投票50%，來決定冠軍誰屬。投票日期為6月30日晚上10時30分起至7月16日《全民造星V》總決賽節目時段內。

（即時娛樂）