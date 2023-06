鄭嘉穎與陳凱琳(Grace)2018年8月結婚,婚後育有大仔鄭承悅、二仔鄭承亮及孻仔Carlos。Grace昨天(23日)32歲生日,嘉穎帶老婆外出二人世界食飯慶祝,送上紅玫瑰及有玫瑰裝飾的蛋糕。他在社交平台分享照片及留言︰「Celebrating since 2015 🎂﹗Happy Birthday to my wife, you really are Amazing Grace. 😏❤️」Grace回覆︰「❤️❤️love you﹗」

