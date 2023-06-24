隱門｜63歲吳岱融親身上陣拍懸崖垂吊戲︰盡力啦 (13:47)

無綫劇集《隱門》下周進入結局篇，昨晚（23日）一集揭開殺死波波（吳沚默飾）的真兇原來是Pho哥（杜燕歌飾），葉嘯天（吳岱融飾）則被急召到場善後。葉嘯天事後以Pho哥罪證勒索巨款，令Pho哥動了殺機。葉嘯天遭Pho哥（杜燕歌飾）手下Tony（陳少邦飾）等追入叢林，他吼準時機反擊，混亂間碌到懸崖邊，尾隨天哥的子喬殺到擊退Tony，並以救命為條件要脅葉嘯天交出Pho哥殺死波波的罪證。

拍攝現場環境險要，路面崎嶇又多碎石，陳少邦拍攝追逐戲時一度拗柴，鞋底斷開兩截。為了不影響進度，他敷冰止痛，再以封箱膠紙當繃帶包住受傷位置，然後繼續拍攝。陳少邦說︰「我哋嗰場戲喺天外天拍，當時大概朝早8點，有個叢林位有啲好大嚿石頭，我追岱融哥時踩咗落嚿石度拗柴。嗰時太早，我哋仲未上去山頂拍，距離收工時間仲有6、7個鐘，一定要諗方法拍埋。我唔算拗得好嚴重，劇務搵咗包冰，我再問工作人員借封箱膠紙包好傷口就可以繼續拍。」

葉嘯天在懸崖垂吊一幕觸目驚心。無綫官網上載拍攝花絮，63歲吳岱融親身上陣拍攝這一幕，綁好威吔後小心翼翼沿着懸崖邊往下爬。陳展鵬說︰「個地方本身已危險，劇組仲專登拍到個感覺好危險，會騷晒成個景出嚟。岱融哥好敬業樂業，佢做咗2、3個take，仲要落到好低，希望畀到效果觀眾。」吳岱融為令劇情更合理，主動提出將單手改為雙手垂吊。他笑言︰「初初答應演出時，唔知道有咁多打戲，但都試吓，盡力啦﹗都好嘅，當係免費健身，好彩我平時都有踢波、跑步。」

劉佩玥飾演的Hailey為救逸風（阮浩棕飾），扮醉埋Pho哥身攞料，其間趁對方不為意立即嬌嗲變不屑，十分搶鏡。

（即時娛樂）