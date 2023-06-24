吳大強吳偉豪首次父子檔拍劇 齊嗌緊張有壓力 (17:36)

吳偉豪與父親吳大強首次父子檔拍劇，今日為新劇《非常檢控觀》開工拍外景。吳偉豪在劇中飾演孤兒，在飾演孤兒院院長的吳大強照顧下長大成人，兩人更有一起彈結他合唱的場面。

首次父子檔拍劇，吳大強笑言終於等到，稱心情比兒子緊張。他說︰「我平日都是享受唱歌，今次有機會拍劇，原來有很多對白，也有壓力。（角色有唱歌戲，是為你度身訂做？）不知道，我會盡力做好第一次，希望達到監製和導演要求，繼續有得拍。」吳偉豪對爸爸說︰「我也緊張，你唱歌比我好，如果演戲也比我好，我該做什麼？我要加倍努力﹗」吳大強鼓勵說︰「我對你有信心，等你帶我入戲。」

埋位前，吳大強坐在一旁看兒子做戲，看見一個鏡頭要拍那麼多次，大嘆「台上一分鐘，台下十年功」。吳偉豪拍完後稱演戲講求人生經驗，說不定爸爸演得比他好。吳大強自嘲︰「看我如何『食螺絲』吧！（要求劇組下次安排有女朋友的角色？）我這個年紀，不好了，希望演些勵志角色。」近日天氣炎熱，吳偉豪坦言擔心爸爸身體。吳大強說︰「我能應付，完全沒問題。」

同場的游嘉欣透露與吳偉豪的親熱戲已拍得七七八八︰「仍有一場激吻戲未拍，但電視尺度有限，不會太激烈。」陳曉華在劇中飾演繼母，被「渣男」何廣沛言語暴力，有很多喊戲。

（即時娛樂）