山下智久想掃街邊行邊食 新木優子讚香港粉絲熱情 (18:16)

日本男神山下智久、人氣女星新木優子來港出席電影《看不見聽不見也愛你》宣傳活動，山下智久今日在活動上先以英文「Hello﹗Nice to meet you」打招呼，然後改以廣東話說「我係山下智久，好開心嚟到香港」。新木優子則以廣東話表示︰「我係新木優子，今日好開心嚟到呢度，請多多指教﹗」

兩人相隔5年再合作，分別飾演視障漫畫家「泉本真治」及失聰少女「小響」。他們直言角色富挑戰性，事前要做很多準備工夫。山下智久說︰「我訪問了視障人士，了解他們的內心感覺、如何從絕望中走出來。我也嘗試在家蒙着眼生活，拿着白手杖走路，感受失明人士及真治的心情。」新木優子則潛入水底感受聽不到的感覺，她除了練習手語，又要學鋼琴，最初曾怕應付不來。山下智久難忘戲中坐在櫈上感受風吹過一幕，稱導演在電影音效方面花了很多心思；新木優子難忘小響與真治共同生活的住所︰「小響為了方便真治生活，做了很多東西，場景充滿小細節。」

山下智久相隔12年再來港，再跟香港粉絲見面很開心，希望能再來港開演唱會。他希望今次趁空檔遊車河︰「以前來港，朋友曾載我遊車河，很有型，很爽﹗我想邊行邊吃燒賣等美食，昨晚本想吃拉麵，但店外很多人排隊，吃不成。」首次來港的新木優子說︰「抵港時已感受到粉絲的熱烈歡迎。香港景色很美，大海與高樓大廈融為一體，感覺很新鮮，希望有機會再來港欣賞景色、品嘗美食。」

（即時娛樂）