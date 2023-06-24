鄧兆尊胞弟孫耀威妹妹現身《中年2》次輪海選 參賽者讚評審較《造星III》有經驗 (20:34)

無綫《中年好聲音2》今天（24日）進行第2輪海選面試，鄧兆尊弟弟鄧兆榮、孫耀威妹妹孫美賢、1993年亞洲小姐的最上鏡小姐蔡美蘭、曾參加《全民造星III》的姜珈欣、50年代著名女明星葛蘭的孫新抱Rainbow、ViuTV前藝人羅沛琪（Pinky）及曾參加《超級巨聲》、在無綫做了7年主持工作的陳鴻碩也有現身。

鄧兆榮選唱譚詠麟的《孩兒》，其間一度緊張甩嘴，唱完後應評審要求對住鏡頭向天上的父母說︰「很緊張，唱得不好，希望有機會感激父母。人到中年有很多感受回憶，想鼓勵兩個兒子要感恩父母的愛。」他表示近年聽到這首歌就想起母親祥嫂，希望將這首歌送給父母。兆榮受訪時表示參賽目的是希望鼓勵小朋友了解及感恩父母的愛，哥哥鄧兆尊也支持，兩個兒子亦給予他鼓勵。他說平日有唱歌，但今日面試唱得差，未知能否入圍。被問到曾志偉可知他參賽時，兆榮說︰「志偉不知道，但譚詠麟知，他有鼓勵我，教我如何唱他這首歌。」

孫耀威妹妹孫美賢獻唱孫燕姿的《天黑黑》，她自評表現麻麻，今次為了圓夢特別從瑞士回來面試，明天返瑞士，如能入圍再回港。孫美賢稱孫耀威最初問她本身有正職如何參賽，但後來也給予支持。孫美賢說︰「我從事金融工作，主要做亞太區收購，多數在家工作，因此入圍後也不用辭職，只要分配好時間就可。」孫美賢說哥哥事前有教她如何開聲，惟她面試時通通做不到。談到她在面試中透露因為孫耀威而未能入行，孫美賢解釋︰「家人常叫我努力讀書，不要想做明星，因為家中已有人在娛樂圈工作，所以我小時候已去了外國讀書，哥哥供我的。」

1993年亞洲小姐的最上鏡小姐蔡美蘭以半鹹淡廣東話自我介紹，然後唱出鄧麗君的《漫步人生路》。她表示開設了音樂室3年，平日有教唱歌及擁有個人音樂頻道。談到被評審批評表現，蔡美蘭強調因緊張才表現未如理想。曾參加《全民造星III》惟入不到99強的姜珈欣，稱當日因手指韌帶撕裂影響表現而被淘汰。她在面試上獻唱陳慧嫻的《夜機》，自言緊張到手震。姜珈欣表示《中年》的評審較《造星》的有經驗，提供的建議令她有多一點得着。她說︰「我上次參加《造星》等了20個小時，凌晨4點才面試，狀態差，今次狀態好好多，惟幾日前有點喉嚨不適。評審讚我唱得有感情，我有信心入圍。」

（即時娛樂）