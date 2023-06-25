劉德華現身撐《帝女花》65周年學生版演出︰粵劇值得好好傳承 (16:37)

劉德華早前（20日）現身《帝女花》65周年學生版演出項目，總監陳善之當日只通知學生早作準備，稱有特別嘉賓到場，令一眾同學仔十分驚喜。陳善之稱當初籌劃時已獲華仔支持，認為粵劇值得好好保存與傳承，將此文化繼續薪火相傳是值得支持的事。

他說︰「華仔是大忙人，我自粵劇公演後一直未敢打擾，怎料一個早上收到華仔訊息，關心演出是否順利。一個大忙人仍記掛此事，我十分感動，說20日有一場學生版演出，希望他到場給學生鼓勵。未幾，華仔來電說他真的很忙，但會盡量安排當天到場。演出前一天，我收到華仔的助手通知，說華仔會在演出日6時半到場。當日華仔準時到達，於各人準備一切時走入化妝間，與演出學生逐一握手打氣，令他們開心得不知如何回應。華仔本想留下觀看，但因工作關係只逗留了約30至45分鐘。那一刻，我也不敢相信，但華仔就是一個守承諾、很有藝德的演藝人。學生們見到華仔非常開心，當中幾個更說有如發夢。當晚學生演出非常落力，可見華仔到場給予他們很大鼓勵，再次衷心多謝華仔對粵劇的支持。」

除了劉德華，林家棟當日亦現身捧場。他早已看過專業版演出，十分欣喜桃花源的設計和製作，因此再抽時間觀看學生版，事後更入後台跟學生見面大合照。

（即時娛樂）