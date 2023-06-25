湯洛雯再減10磅 迫馬國明練6嚿腹肌 海外婚禮胞妹任伴娘 (17:10)

湯洛雯（靚湯）今天（25日）以露肩裝現身尖沙嘴出席美容中心開幕活動，她表示自從公告年底跟馬國明結婚，加上市道復蘇，最近多了機會接商演工作，亦有部分工作洽談她與馬國明「夫妻檔」合作，她笑說：「我們婚前婚後都歡迎一齊接工作。（是否儲錢結婚用？）馬明應該是，我就掙私己錢。」

靚湯指男友正在放假，除了籌備婚禮，還有拍拖行街、做運動，以及首次一同游水，但她沒有曬火辣泳裝，笑稱只穿潛水衣落水：「因為去公眾泳池，而且怕曬，想保持白滑肌膚影結婚相。」

靚湯又自爆為了婚禮，迫馬明健身練6嚿腹肌：「他平時愛跑步和踢足球，練得鋼條身材，身形零脂肪、好瘦，我希望他練出6嚿腹肌，現在已經2嚿。」

靚湯透露積極收身，感覺回復昔日選美狀態：「選美時我好瘦，在1個月內減10磅，瘦得不健康，現在我用不同方法，減了10磅，希望再減10磅，留低人生最瘦最靚的時候。」

問到他們出國拍攝結婚相，可會叫馬明半裸騷6嚿腹肌？她笑言不會玩浮誇：「婚禮走浪漫、時尚風格。」至於大喜日子詳情，她即大賣關子，只披露妹妹擔任伴娘：「妹妹做伴娘，一班好姊妹就不用爭，因為婚禮定於海外舉行，賓客名單已定，但未知會否有姊妹團，兄弟團就交畀馬明自己決定。」

（即時娛樂）