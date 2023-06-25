靈戲逼人｜張振朗分飾2角瘋狂洗頭 龔嘉欣演人設複雜女鬼 (17:19)

張振朗、龔嘉欣主演的無綫新劇《靈戲逼人》，將緊接《隱門》於7月3日起播放。《靈》圍繞音樂人丁一駿（張振朗飾）與90年代花旦雲柳芳（龔嘉欣飾）之間的人鬼淒美愛情故事。被困戲班衣箱30年的柳芳因一駿一滴血重獲自由，對自身死亡經歷零印象的她，重回人間後只對昔日愛人曲行雲（張振朗分飾）有依稀記憶，並纏着與愛人撞樣的一駿，一起尋找曲行雲。

張振朗飾演的丁一駿因要瞞住其他人跟女鬼柳芳互動而經常變臉，游走「激到嘔血」與「若無其事」之間。《靈》監製王偉仁讚他喜劇節奏佳，此劇會是《反黑路人甲》後，張振朗又一搞笑力作。龔嘉欣飾演的女鬼雲柳芳的人設多元又複雜，打理家務時井井有條，對一駿照顧周到，卻因為執念太重，不時「跳掣」成反叛任性人格，連番闖禍。

龔嘉欣說︰「好耐冇劇集有女鬼嘅角色出現，所以聽到時有啲驚喜。呢個角色嘅設定係可愛、搞笑同情深，最大難度係要諗點樣令自己冇咁恐怖！」 柳芳在劇中有不少造型，包括大戲Look、懷舊Look及現代青春Look。龔嘉欣開心能在劇中化粵劇妝：「化完妝唔認得自己，有影咗好多相留念。」

張振朗在劇中一人分飾兩角︰「今次兩個角色一個嚴肅、一個溫柔。分飾兩角最大難度係洗頭，因為丁一駿個頭髮略帶金色，曲行雲就黑色嘅，所以要經常噴黑個頭，每次洗都要洗6、7次，仲未必洗得甩。有時一日要由現代轉古代，古代再轉現代，咁嗰日可能就要洗20幾次頭。」

（即時娛樂）