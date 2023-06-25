N.Flying麥花臣場館開騷High爆 兩主音讚港迷「MM7」 (17:38)

韓國人氣樂隊N.Flying兩位主唱李承協和柳會勝，昨晚（25日）在旺角麥花臣場館舉行演唱會，全晚獻唱18首歌曲，場內座無虛席，氣氛高漲。兩人還以港式潮語「MM7」（正），回應N.Fia（N. Flying粉絲稱號）的落力應援。

演唱會以森林為主題，化身森林解說員李承協和柳會勝在一片燈海下現身，一連唱出兩首歌，兩人非常細心，在台上不斷左右換位，讓坐不同位置的粉絲都照顧到。一眾粉絲也落力應援，不斷揮動手燈同偶像一齊邊跳邊唱，幾乎企足全晚，李承協也被粉絲熱情感動，豎起拇指兼用廣東話說：「好好！」柳會勝則以廣東話「我愛你」冧粉絲。

李承協歡迎大家來到這次演唱會，並激動高呼：「Hong Kong！」他很開心能兌現上次開騷時對粉絲的承諾，很快便再來港開演唱會。柳會勝笑指落機一刻，見到有很多粉絲來歡迎他們，即時感到很安慰。李承協則表示每一次見到粉絲都覺得很開心和有趣。2人又笑說今次來港同樣獲工作人員款待，每隔2小時就餵好吃的美食給他們吃，所以這次開騷的狀態非常好。

唱到《Into Bloom》和《The Night》時，他們表示歌詞很有療癒感覺。柳會勝笑指當時大家在李承協家中的工作室創作，還記得一齊唱歌彈琴的情景，甚至記得工作室的濕度。李承協聽到翻譯說「濕度」時，搞笑地以廣東話跟著說，惹來粉絲大笑。隨後見到台下粉絲反應愈來愈熾熱，他們以入鄉隨俗，以港式潮語大讚粉絲「MM7」。

去到演唱會尾聲，李承協和柳會勝更走到台下繞場一周，與粉絲近距離接觸，粉絲即陷入瘋狂狀態，舉機狂影，掀起全晚高潮。而在Encore部分，粉絲表現不捨，兩人獻唱了《I Like You》和《Leave It》，他們稱選唱《I Like You》是因為4個月前的演唱會Encore部分，粉絲以該曲呼喚他們，今次用同一首歌回應大家，最後更唱了兩次，並與粉絲大合照留念。李承協又拖住柳會勝的手，走匀三面台向粉絲鞠躬答謝，和做出心心動作，大玩「hehe情」。

（即時娛樂）