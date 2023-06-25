周湯豪等足13年首次來港開騷 遭熱情女粉絲攬到實 (18:16)

周湯豪（NICKTHEREAL）昨晚在Star Hall舉行《周湯豪2023 REALIVE巡迴演唱會-香港站》。首次來港開騷，NICKTHEREAL特別將台北小巨蛋的製作搬到香港，讓觀眾感受集合Fashion Show和大型Dance Party的現場演出。演唱會開始時，NICKTHEREAL與一眾模特兒以全白的時尚裝束登場，並唱出《Good Life》、《I Know I Can》、《Healthy Mind》等歌曲。

一輪演唱後，他剖白心聲︰「多謝大家等了13年，我們也用了13年才來到這裏，非常感謝大家，實在太Crazy了，我們今晚就不回家﹗第一次在香港開唱很緊張，昨晚沒睡好，因為酒店外面的人都在划龍舟，哈哈。」有現場觀眾送上零食，亦有熱情粉絲拋Bra上台。NICKTHEREAL獻唱《Thanks For The Love》感動落淚。為了香港站的演出，NICKTHEREAL特意學了很多廣東話，還要粉絲教他說《愛上你算我賤》的廣東話。安歌時，NICKTHEREAL走入觀眾席，其間被女歌迷攬住不放。

他完騷後說︰「所有粉絲都跟我一起跳起來，幾乎整場都跟我一起跳，超級難忘，是我4場演唱會中唱得最累，但也是最High、非常Crazy的一晚，超級累但超級開心。粉絲超級熱情，讓我很感動。他們有一些是以前也來台灣看我演出的粉絲，看見這些熟悉的臉孔，我很開心。」談到有熱情粉絲拋Bra上台，NICKTHEREAL說︰「這算是我每一場演出的文化吧，我的粉絲都把愛送給我。Thanks for the love！我每一場都告訴自己不要掉眼淚，但看到一直支持我的粉絲13年來第一次見到我，我很感動，將我所有的感受表達給香港粉絲，他們也給我最真實的感受，所以那個時候就有點Emotional。」

（即時娛樂）