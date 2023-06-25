盧瀚霆孖神徒行善賀「教主誕」 後援會7.7中環免費派雪糕 (18:37)

盧瀚霆國際後援會公布在7月7日，全港市民除可免費乘坐天星小輪（尖沙咀＜--＞中環）外，位於中環海濱的摩天輪及旋轉木馬亦可全日免費乘坐；同日下午1時到4時，以生日為主題的雪糕車將停中環六號碼頭對開位置，免費派發雪糕。（Ig圖片/大會提供）

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo，教主）將於7月7日迎來28歲生日，盧瀚霆國際後援會以【Keep Giving • Keep Loving】為題，籌備連串的生日應援慈善活動。

一連15天的【Anson Lo & Sontos Keep Giving•Keep Loving Pop Up Store】今天正式開幕，會場以象徵教主及其粉絲們「神徒」的粉紅色為主題，場內除有Anson Lo拍攝《MONEY》MV時穿著過的兩套靚衫外，亦會展出Anson Lo出道至今所獲的音樂獎項。

Pop Up Store亦發售多款周邊產品，包括神徒睇騷必備的手燈、收集了教主過往1年的繪圖繪本、生日主題應援毛巾、充電器及手機掛繩等，同時亦開放預購一套9款的Mini Anson Figure。發售產品所有收入扣除成本後，將以「Anson Lo 盧瀚霆」名義，全數撥捐10間本地受惠機構：CCF兒童癌病基金、無家者同行、點滴是生命、阿棍屋、大樹下、連寵拯救隊、香港救兔之家、環保觸覺、綠領行動、長春社。

除了Pop Up Store，盧瀚霆國際後援會公布在7月7日，全港市民除可免費乘坐天星小輪（尖沙咀＜─＞中環）外，位於中環海濱的摩天輪及旋轉木馬，亦可全日免費乘坐；同日下午1時到4時，以生日為主題的雪糕車，將停中環六號碼頭對開位置，免費派發粉紅色雪糕，好讓大家打卡之餘，亦可以消暑降溫。

Anson Lo一向關注弱勢社群，後援會亦緊守宗旨，將贊助約700名來自兒童中心的小童及家長，於7月7日當天免費暢遊主題樂園。後援會希望透過今次活動，讓中心兒童及家長能夠像教主一樣，在樂園與迪士尼朋友見面及互動。

後援會6月時進行「郊野清塑大行動」、「端午送暖派糉活動」，務求將愛心遍布各區各階層。海外地區亦有響應，舉行不同義工及捐贈活動。

盧瀚霆國際後援會花了近大半年籌備以上活動，負責人Annie表示：「其實每一次籌備活動都很趕急，因為途中突然會有突發的活動安排，今次生日活動比上年提早進行籌備活動，加上我們汲取上年經驗，希望今年可以做得更加盡善盡美，令每位前來打卡或購物的神徒，都有更好體驗，開開心心度過教主生日慈善活動。上年我們將所有收入扣除成本後，共籌得接近270萬（港元）善款，的確是令人振奮的數字，希望今年能夠再接再厲，期望籌得更多善款，幫助更多有急切需要的機構。」

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（即時娛樂）