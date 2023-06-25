港姐2023終極面試加入AI功能 拆開佳麗五官畀分 曾志偉稱唔睇樣好公道 (19:13)

無綫總經理曾志偉、高層樂易玲、香港小姐統籌經理何小慧、馬詩慧、陳繹嵐、謝嘉怡及何沛珈等，是《2023香港小姐競選》第3輪面試的評審。（TVB娛樂新聞台fb片段截圖 / 明報製圖）

《2023香港小姐競選》日前（22日）進行第3次面試，無綫當日以真人騷形式同步拍攝，26位面試佳麗要穿泳裝、晚裝及才藝表演，評判篩選後正式得出入圍名單。TVB娛樂新聞台日前公開當日面試情况，一眾佳麗穿上運動Bra top、貼身短褲，以及大會提供的白Tee牛仔褲現身。除了無綫總經理曾志偉、高層樂易玲、香港小姐統籌經理何小慧外，馬詩慧、陳繹嵐、謝嘉怡及何沛珈等亦是面試評審。

據知，當日面試揉合AI功能，十分創新。曾志偉接受TVB娛樂新聞台訪問時，表示港姐踏入51周年會加入AI、ChatGPT等技術在面試及問答環節上。他說︰「我哋問AI『美係用乜嘢嚟睇』，佢話係眼、口、鎖骨、身材比例，我哋就攞番呢啲出嚟畀咁多個評審一齊去畀分。雖然嘥咗啲時間，但好公道，因為睇唔到個女仔嘅樣，亦唔知道佢嘅號碼，完全拆開晒五官嚟畀分，係一啲新嘗試，睇吓大家嘅意見係點。」

不過，有份評審的名模馬詩慧、陳繹嵐卻持不同意見。陳繹嵐說︰「用呢一個方式好新奇，因為其實好多人都唔可以呢隻眼好靚、呢個鼻好靚、呢個嘴好靚就係靚，出咗嚟Total Look個感覺先知道得唔得。」馬詩慧同意道︰「真係要睇Total Look，唔可以淨係睇一部分。有啲人雙眼好靚，一除咗口罩就『咁樣呀』，所以要睇晒全部嘢。」陳繹嵐續說︰「我除咗睇Total Look，仲要加埋佢談吐、氣質、行路姿態，呢一個係Package，先至知道呢個人高唔高分。」

（即時娛樂）