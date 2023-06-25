數你條命｜胡美貽曾遇一腳踏N船大話男 杜如風不知情慘成第三者 (19:26)

去年在無綫人氣綜藝節目《通靈之王》中，曾因多次有突出表現，包括曾算準素人女嘉賓遭遇的靈魂談判師Depp，本周開始一連兩星期在J2以另類角度主持全新風水命理節目《數你條命》，透過拆解數字背後的密碼，計算出每組數字的代表意義。

《數》每集探討不同主題，首5集圍繞「渣男」、「子女命」、「黑仔」、「移民」及「職場」五大範疇，Depp將聯同另外兩名主持J2er吳兆麟（Alan）及陳欣茵（Sonya），與每集嘉賓進行「數字」交流，並由Depp親自為各人分析及拆解奇難雜症，節目明晚（26日）起逢周一至周五J210點半播出。

師傅指出圍繞每人身邊的數字，包括身分證、電話號碼、車牌及銀行戶口號碼等，都會影響持有者的運程及磁場。明晚（26日）《數你條命》首集主題是「渣男小三事務所」，請來杜如風（Helen）、利穎怡、J2er胡美貽（Nicole）及施焯日（Arthur）擔任嘉賓，四人透過分享前度電話號碼的其中四個字，由Depp分析。

原來每個數字組合都代表一個磁場，首集拆解的八組磁場為「五鬼」、「六煞」、「延年」、「生氣」、「天醫」、「禍害」、「伏位」及「絕命」，每組磁場則有八組「代表數字」；Depp稱若自己或另一半擁有電話號碼暗藏「五鬼」及「六煞」，即需特別留意「含渣潛力」，更斷言：「你有五鬼，就算佢冇，你都會培養佢成為五鬼。」而當師傅解釋完所有數字秘密後，Nicole忍不住大叫「起雞皮」：「佢電話Number最尾係36。」

杜如風與Nicole還大方分享曾被渣男欺騙的不愉快經歷，當中以Nicole的「一腳踏N船男」如何情人節連走三場最令眾人驚訝，Nicole說︰「發現自己唔覺意做咗五、六、七、八、九、十，我發現唔到，佢好多大話，以為佢真係好忙。」

Nicole續指有一趟男方自稱在家，還以家中貓相做證，最終竟因為陰差陽錯被Nicole「咁啱得咁橋」在中環發現男方座駕「斷正」，男方得悉後還繼續死撐！

杜如風直指遇過的渣男一隻手數不完，其中一位更擅長隱瞞︰「佢對住我我係坐正，但你唔知佢出面坐正咗幾多個。」她續指跟對方斷斷續續分了又拖︰「第一年拍咗3個月，第二年返嚟行咗一個月，其餘時間佢就同其他女仔拍拖，攝嚟攝去，不停翻兜。佢會自動失蹤，但佢真係好細心嘅，所有女仔嘅嘢都記得晒。」

（即時娛樂）