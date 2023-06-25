別叫我〝賭神〞｜袁詠儀偶像面前唔敢拍反枱戲 周潤發開腔鼓勵 (22:00)

周潤發（發哥）、袁詠儀、方中信、柯煒林、安志杰、白只，以及出品人陳薈蓮（發嫂）等，今晚出席電影《別叫我〝賭神〞》在觀塘某商場舉行的首映活動，吸引數百市民圍觀。安志杰太太Jessica C.與一對子女回港撐場，更與丈夫恩愛嘴咀。發哥率領團隊緩步跑出場，並向現場影迷打招呼。他指《別》的劇本充滿社會責任，故事為社會縮影，充滿溫情，因而被打動演出。袁詠儀恨了30年，終能跟偶像發哥合作圓夢。她說︰「發哥在拍攝時給我很多意見。我見到他，緊張到不敢演反枱場面，他就鼓勵我說︰『做啦﹗你是影后﹗』」王菀之以特別嘉賓身分現身，一出場即被發哥拖住。發哥與王菀之在台上情深對望，發哥稱在戲中因王菀之的出現而死老婆。發哥在活動上舉機與全場粉絲自拍大合照，並叫所有人打開手機的AirDrop功能接收其照片，惜最後因網絡問題而傳送失敗。他表示會透過社交網發放合照，又約定大家去九龍公園跑步。

發哥受訪時說︰「很久沒在香港出席大型首映活動，今日見到人山人海，覺得又驚又喜，祝酒飲完香檳有點暈船浪感覺。與全場大合照一幕，最令我震撼。」談到日前驚喜現身戲院謝票，他透露打算再入場跟觀眾見面︰「我跑完步，可以跑入戲院謝票，但我早上6點幾跑步，大家會那麼早看戲麼？」袁詠儀提議他黃昏時跑，發哥笑道︰「無所謂，我是失業人士，沒事做就走幾場，早午晚、宵夜、子夜場也可。」

袁詠儀直言難追上發哥的跑速，只能在終點做啦啦隊。她表示︰「我跟發哥跑過1、2次，太早了，他說天氣涼一點就改下午4時跑。」袁詠儀被問到會否帶名牌袋跑步時，發哥說︰「她是跑步健將，她的名牌手袋都是用來裝名貴珠寶。」袁詠儀否認，發哥即叫她找張智霖去買珠寶。兩人被問到《別》會否拍續集，發哥指袁詠儀的角色已死，兩人難再續前緣。他說︰「如果開喜劇，戲名要改為《我唔係好精神》。」袁詠儀說︰「我想發哥再演劇集《親情》『木嘴輝』那種角色，他本身很『木嘴』，轉數快，我難招架。很想知道發哥平日吃什麼。」發哥答︰「我常吃魚肝油補腦。」

（即時娛樂）