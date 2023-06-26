肥媽稱家駒曾為她寫歌 黃家強發火斥謊言：怎麼可以這樣不尊重人 (15:38)

黃家強今天在fb留言：「關於我的都是謊言，我哥哥雖然走了，我還活生生的，怎麼可以這樣不尊重人，無論是什麼途徑得到這首歌，誠實說出原因未必不能『感動』人。」（fb圖片/無綫電視網上視頻截圖）

黃家強沒有更新fb近3年，今天卻因肥媽在節目中的一番言論而再更新。（無綫電視網上視頻截圖/fb圖片）

今年6月30日是Beyond靈魂人物黃家駒離世30年，為紀念家駒，前晚（24日）無綫播出特備節目《永遠光輝 黃家駒》，記錄不少Beyond與家駒生前片段，雖然家駒已逝世30年，但依然能聽到家駒未曾面世的作品，節目中肥媽表示黃家強曾找她，表示哥哥家駒生前寫過一首歌《感激這對手》給自己，而這首歌一直未有發布。

肥媽在節目中說：「其實呢個故事我聽咗好多年，都有10幾20年，家強有一日同我講，佢話家駒寫咗一首歌畀你，肥媽，我話真係好咯，如果有機會唱就好喇﹗當我唱頭兩段時候，我係諗住家駒同Beyond...（哽咽）其實我都有同家駒講，因為我真係冇時間聽隻歌，我只係前兩日聽咗一次，我入嚟（錄音室）之前同家駒講，你幫幫我，我喺呢度聽咗1﹑2次我行入去就得，我覺得佢都有幫手，我諗唔到佢會寫一首歌畀我，呢個好觸動我嘅心，真係我嘅榮幸。」

已有近3年沒有更新facebook的黃家強，今天（26日）在fb留言炮轟：「關於我的都是謊言，我哥哥雖然走了，我還活生生的，怎麼可以這樣不尊重人，無論是什麼途徑得到這首歌，誠實說出原因未必不能『感動』人。」家強並在留言寫道：「喺呢個風雨飄搖嘅時代，我希望做人可以無愧於心。」

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（即時娛樂）