被黃家強指講大話 肥媽㷫爆叫屈：人哋都係紀念你大佬 (16:38)

Beyond靈魂人物黃家駒不經不覺離世30年，無綫製作特備節目《永遠光輝 黃家駒》懷念家駒，節目中肥媽透露家駒生前為她寫了一首歌《感激這對手》，該歌一直未有發布，節目中肥媽在錄音室錄歌，還哽咽說：「我諗唔到佢會寫一首歌畀我，呢個好觸動我嘅心，真係我嘅榮幸。」

今天家駒的胞弟黃家強則在fb發火寫道：「關於我的都是謊言，我哥哥雖然走了，我還活生生的，怎麼可以這樣不尊重人，無論是什麼途徑得到這首歌，誠實說出原因未必不能『感動』人。」

肥媽事後回覆《明報》時說：「廿幾年前佢（黃家強）曾經在一個宣傳活動，撞到佢有講過㗎，家強有講過話有一個餅帶係寫住肥媽個名㗎，好耐啦，如果唔係我點會記得咁清楚啫？如果佢（家強）唔係講過嘅話，嗰個所謂經理人打畀我嘅時候，我點會唱呀？同埋我唱呢隻歌，有咩得益啫？我亦唔需要宣傳，我又唔需要呢隻歌帶畀我任何錢。」

肥媽愈講愈㷫：「你有時無意中講嘅嘢唔記得，唔可以話我作嘢，我真係冇作嘢，我作嚟做咩？如果唔係點會佢經理人同我講，你知唔知家駒作首歌畀我？係咪我唱咗家駒呢隻歌會發達吖？唔係㗎嘛，我都係尊重佢，佢作畀我唱㗎咋，我冇得益㗎，我完全唔要得益㗎。

人哋都係紀念你大佬啫，使唔使咁講嘢呀？我利用你啲乜嘢啫？我利用你啲乜嘢喎？（家強和他前經理人反面？）呢啲係你嘅事呀，大佬，係咪呀？你同佢反面，有乜理由攞我嚟『熬』㗎啫，唔關我事嘛，大佬呀﹗冇理由屈我嘛，大佬，我呢排已經成日畀人屈，個個都係咁，我不嬲都係做好心，成日屈我，個個都係咁呀﹗」

肥媽同時向《明報》提供一張有歷史痕跡的錄音帶照片，其中寫上「II 肥媽」字樣，指稱是家駒的Demo。

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（即時娛樂）