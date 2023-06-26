港姐「變髮」 Juliana守不住「金髮招牌」 Kitty急步到場撞玻璃門 (17:58)

Michelle跟她前港姐冠軍提名人雷莊𠒇一樣，面對鏡頭自信滿滿，表示對參選有信心，而她的髮式變化不大。（鍾偉茵攝）

「金髮蔡思貝」Juliana變髮後，一頭標誌金髮不復見，但她表示不介意。（鍾偉茵攝）

《2023香港小姐競選》經過3輪面試後，其中11位入圍候選佳麗，今天（26日）到大會指定髮型屋整頭髮，為正式首晤傳媒準備。日前網傳入圍名單而榜上有名的其中3位大熱人選「金髮蔡思貝」Juliana、前港姐冠軍雷莊𠒇提名的Michelle和「嫩版蔡依林」莊子璇均順利晉級，年僅18歲的Hanna也有得留低。而成為「變髮」環節焦點的Juliana，最終未能守住其「金色招牌」。

一眾候選佳麗穿上白tee、牛仔褲到場。以標誌性「金髮」令人留下印象的Juliana，不但成為「變髮」環節焦點，其身材同樣出眾。Juliana事前表示不擔心被染回黑髮，黑色頭髮都OK。

另一大熱Michelle同樣弗爆，Michelle跟她前港姐冠軍提名人雷莊𠒇一樣，面對鏡頭自信滿滿，表示對參選有信心。而青春無敵的Hanna透露考完DSE，會一路參選一路繼續學業。

佳麗們普遍大方企定拍照，不過也有幾位慌失失奇兵。身穿碎花露肩裝搶鏡的Kitty，一副趕樣急步到場，記者叫極都不停，情急下還以為玻璃門是入口，便直撞埋去，好尷尬；Zora滿面油光兼遲到15分鐘到達，面對鏡頭左閃右避，有欠大方。

經過數小時「變髮」後，Juliana未能保住維持2年金髮，她表示髮型師幫她做了一個灰色漸變的效果，上面是深啡色，下面則保留了金色，但上了一層微微的灰色。問到可有覺得不開心？Juliana表示不會，還幾喜歡這個改變。

其他佳麗髮式變化不大，略為修剪、護理、微鬈及補色為主。做了波浪捲效果的Michelle表示，髮型師說她頭髮很乾，幫她做了護理，以及為她頭髮補色，問到備戰情况？Michelle透露找了私人教練健身、瑜伽，自己亦游水、跑步，比之前瘦了2kg。

年紀最細的Hanna髮尾微微燙鬈，成熟不少，她表示喜歡這個髮型，成熟少少也覺得OK；Zora直言頭髮剪短3吋，感到心痛，但新髮型都好看。

（即時娛樂）