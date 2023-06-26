陳豪在家做侍婢 呻教仔女做功課感吃力 陳茵媺一拖三加國放暑假 (18:58)

陳豪透露Aimee已帶子女到加拿大放暑假，由於他有工作在身，8月又開新劇，今次未能同行。（Ig圖片/柯美攝）

陳豪今天（26日）出席理財產品發布會，分享理財心得，並首播他拍的電視廣告，在廣告中他穿梭古今不同年代，有不同造型，其中一個是皇帝造型，陳豪笑稱很久沒做皇帝。

談到理財，他自從成家立室有小朋友後，理財方面更謹慎，幸娶得嬌妻陳茵媺（Aimee），陳豪說：「她是我生命中的天使，超級好太太和好媽媽，將屋企打理得妥貼，令我沒有後顧之憂，可以專心在外工作掙錢。拍戲和做生意，我兩者都喜歡和享受，未有退休打算。為了家庭及答應太太每年要兩次旅行，一次是舉家，一次是二人世界，更要計劃理財。」

陳豪指自己並無私己錢，全部奉獻給家庭，財政上十分透明，Aimee最清楚。笑問他大讚Aimee，是否因為是最大保險受益人？陳豪帶笑否認，指最大受益人是孩子，他說：「有小朋友後已買重保險，畢竟他們還年幼，要保障他們，而學費愈來愈貴，我都有幫他們儲錢。」

在廣告中做皇帝的陳豪笑指，自己在家中是侍婢，要服侍王后、王子和女王，但非常享受，不覺辛苦。雖然他和Aimee都喜歡小朋友，但無意再生：「生不難，教難，我現在教3個小朋友做功課已很吃力，教他們學習時，我是嚴師，平時則是Easy going的慈父，所以他們不喜歡我教功課。」

陳豪透露Aimee已帶子女到加拿大放暑假，讓仔女和外公、外婆多相處，因疫情已3年沒見，8月中才返港，由於他有工作在身，8月又開新劇，未能同行，直言很掛念他們，每天都視像，但小朋友大了，叫他們多說兩句都不願意，說：「屋企現在很空洞，真的不習慣，我是為他們生活，一下子見不到，很寂寞！」

（即時娛樂）