陳慧琳爆囝囝情迷周星馳電影 讚大仔有做導演天分 (19:27)

Kelly表示囝囝情迷星爺，不過他們年紀尚小，未有透過社交平台Follow星爺。（鍾一虹攝/Ig圖片）

陳慧琳（Kelly）、小薯茄成員童童今天（26日）出席《第七屆香港兒童國際電影節》發布會，席上分別獲委任為電影節大使和嘉年華大使。

Kelly表示經常趁假日帶兒子入戲院睇超人電影，最初自己都投入，但長年累月下，陪看超人題材卡通以至真人版電影，試過一個暑假連看幾部，令她看到又膩又厭，而且有點混淆，不囝囝仔心目中最喜歡的電影，仍是周星馳（星爺）的電影系列，Kelly說：「早前電視重播《少林足球》，大仔劉昇睇完之後，迫爸爸同細佬劉琛一齊拍片，用打功夫爭鳳梨酥。」

星爺最近為籌拍新戲《少林女足》選角，問兩個仔是否期待她跟星爺合作拍戲？Kelly說：「佢哋未講，但我仲可以踢到波咩？或者我做退休教練，就應該OK可以合作。」

Kelly透露兩個仔曾看她主演電影，但不太喜歡，可能長大一點才看得明《無間道》，但不會迫他們看，他們始終情迷星爺，不過他們年紀尚小，未有透過社交平台Follow星爺，Kelly笑說：「但佢哋有時睇星爺電影有粗口，會問乜嘢意思，我會話『𠵱家唔興講呢啲，教你無用』耍走佢哋。」

Kelly指大仔劉昇有做導演天分，若果兒子將來選科沒頭緒，都考慮讓他出國讀電影和導演，尋求發揮機會，又說：「我社交平台出片，可以嘗試畀大仔執導。（大仔有沒有偷拍你練歌？）佢唔敢喇，𠵱家轉咗點唱，有時走入嚟睇我練習，煩住我，我被迫要停下來。」

（即時娛樂）