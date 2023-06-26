黃智雯傳將約滿離巢 感謝樂易玲睇舞台劇：會諗未來方向 (20:53)

黃智雯（Mandy）、陳展鵬、劉佩玥、湯洛雯、黃子恆、阮浩棕，今天（26日）出席《隱門》宣傳活動，他們藉射槍遊戲發泄，玩到不肯放手，Mandy重演戲中掌摑黃子恆情節。

Mandy談到戲中角色逐步黑化，好期待有場掌摑吳岱融16巴的場面即將播出，她說：「女演員怒打男演員，呢場應該會破紀錄！拍攝時，岱融哥叫我打到冇力先停，我真係打到手震，現場睇都幾震撼，打到佢面腫要敷冰，但佢好似好享受，因為佢覺得係時候代觀眾發泄。（是否入行以來最陰險角色？）我只是為世所迫。」

展鵬難忘與吳岱融拍攝生死決鬥戲分，在戶外連續淋雨6小時：「嗰場戲唔係你死就係我亡，好耐未試過拍呢種男人戲，係一個好好發泄機會，但好辛苦，淋雨好凍，拍完都病咗。」Mandy聞劇集贏口碑感開心，但嫌題材太沉重，她笑問：「下次團隊合作可唔可以拍喜劇？拍攝時我曾擔心自己唔能夠從角色走出來。」

有指Mandy即將約滿離巢，無綫高層樂易玲日前往欣賞她演出舞台劇，兼發文讚她，被指要挽留對方，Mandy說：「多謝樂小姐捧場，其實佢個個都冧，都有冧展鵬。」問Mandy會否考慮續約，她說：「演舞台劇用盡所有能量，等我休息一陣，稍後會諗自己未來方向。」

劉佩玥戲中被吳岱融虐打，她稱收到劇本知道跟對方合作時，心情緊張興奮：「我拍《隱形戰隊》經常打人，今次終於被人打喇！」她又大讚岱融哥經驗老到，在鏡頭前表現兇狠，其實拍攝時沒怎樣用力，便達到效果：「佢好細心，怕我衣服走光，會為我就角度，一Take過拍完收工。」有傳無綫多位花旦、小花相繼離巢，劉佩玥上位在望，她坦言正積極發展事業：「機會係留畀有準備嘅人，我會提自己時刻要做好準備。」

（即時娛樂）