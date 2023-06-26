掃毒3｜郭富城吊威也拍潛水戲 劉青雲揸飛機考驗耐熱能力 (21:39)

邱禮濤執導的電影《掃毒3：人在天涯》中，3位影帝經歷上天下海、飛車、坐船等場面。其中一場就有飾演毒梟康素差的劉青雲，他駕著小型飛機，帶同郭富城所演的手下張建行衝上雲霄，緊接城城又有一場潛水戲，親身上陣吊威也懸浮半空拍攝，非常不簡單。

兩位影帝拍攝駕駛小型飛機一場戲，正值炎熱夏季，他們要在體感溫度高達37度，烈日當空之下戶外拍攝。城城與青雲穿上有型皮褸，坐在無空調又焗促小型飛機艙內演出，艙內溫度高達40度以上，考驗2人耐熱能力。劇組安排專業飛機師從旁指示青雲，城城則當乘客。超熱的戶外環境下，未正式拍攝時，兩人助手不停為他們抹汗及吹風扇。

問到現實生活中，有否想過學駕飛機？青雲說：「我未揸過飛機，自己有諗過學揸飛機，但未有實行，係好好玩，等退休學。」熱愛賽車及速度運動的城城表示，曾考慮過學習揸飛機，城城說：「以前有想過學揸飛機，賽車時認識一位醫生係識揸直升機，始終與速度有關，當時覺得好吸引，曾經玩遙控直升機，亦有玩電腦控制直升機。」至於會否抽時間學習駕駛飛機，城城說：「呢段時間唔會，𠵱家放好多時間創作，寫寫書法。」

另一場重頭戲，郭富城身穿潛水衣，夜潛深海找尋沉在海底道具毒品。潛水戲用了2天完成，拍攝出海的一天，城城向邱禮濤以及潛水指導教練詳細了解，如何做好動作落海，將多桶共數百公斤的道具毒品吊上貨船。

城城拍攝前讓工作人員用清水灌濕全身，營造上水效果，穿着整副潛水裝束的城城，站在吊索貨物上，從水中吊至10多呎高，縱然有一定危險性，但拍攝順利。

為捕捉不同鏡頭，城城加碼在綠布幕廠景，拍攝海底場面，城城身穿潛水裝束並吊威也，在空中做出浮游及潛水動作，對豐富跳舞及動作經驗的城城來說，駕輕就熟，但要懸浮狀態做出潛水動作，絕不容易，需要極大體力及耐力，幸拍攝順利，只用短短2、3小時，城城完成這艱辛任務。

（即時娛樂）