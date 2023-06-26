舞台劇《利瑪竇》明年重演升級版 王梓軒與劉松仁再合作 (22:18)

王梓軒與石祐珊半年前聯合創立元娛樂製作平台，融合Web3.0的最新科技於娛樂及藝術工業。日前他們與科技公司聯合舉行首個展示會，邀得近200位娛樂、製作及web 3.0業內人士出席，劉松仁、王君馨及朱晨麗亦有到場參觀，率先體驗虛擬世界與實體世界互動的全新體驗。王梓軒提到公司的未來動向，透露將與劉松仁再度合作，將全息投影和其他互動性科技套用至舞台劇《利瑪竇》重演升級版，作為公司明年的重點項目。

王梓軒希望可以將多媒體科技應用到藝術展、劇場、演唱會以及大大小小的活動和教育裡。舞台劇《利瑪竇》是王梓軒主演，劉松仁出任藝術總監兼導演，此劇明年重演，他說：「呢個劇2019年公演嗰陣好受歡迎，做足20場都爆晒，雖然叫座，但係因為有好多人物同場景，所以製作成本都唔低。今次我哋會再同松哥合作，將某啲場面數碼化，好似利瑪竇要坐船飄洋大海，傳統劇場只可以用一個佈景呈現，我哋可以用投影技術營造整個航海嘅畫面，令觀眾更投入。」

他又說：「演出質素提升外，更重要係以前嗰啲佈景用完之後，大部份都要棄置，用呢個技術就環保好多，而且製作成本亦低咗，變相令製作團隊冇咁大經濟壓力同限制。大家都可以大膽想像更多豐富嘅畫面，只要有創意，我哋就可以用科技去配合。」王梓軒表示松哥對這項新技術大感興趣：「松哥覺得這新科技好大發展空間，同時又可以令觀眾享受更多，所以好想做多些新嘗試。」

（即時娛樂）