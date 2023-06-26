造星V｜王鋒「舞」走阿生 殺入決賽 因欠信心收埋自己 (23:11)

ViuTV選秀節目《全民造星V》今晚（26日）播出第31集，繼續20強賽事，首先由阿生迎戰大熱門王鋒，王鋒跳唱《Make a Wish》，最終以5盞燈「舞」走阿生，並躋身決賽。

不過王鋒自第2回合因臨時改舞步，而被千夫所指，亦令他不敢再犯同樣錯誤。節目中王鋒跟幾位導師深情剖白，王鋒被導師指他表現雖平穩，但沒甚進展，甚至被其他隊友鋒芒蓋過，王鋒則說：「我都同意我經常揀安全牌去行，跳舞唱歌穩陣，唔好嘗試Take risk，好多時就好保守，係咪可能好怕呢？因為我跳舞為主，所以面試時就表演跳舞，第一回合我係有自信嘅，但可能接住幾回合，跟唔同隊友夾，又或者賽果未能盡如人意，亦因為咁，令自己有少少收埋咗，唔係好相信，冇咗嗰份信心。

我想喺呢個回合，總括《造星》階段學過，或者有一個新Mission，就係想繼續向跳唱方向發展，我都希望日後有任何機會，畀大家覺得我有呢個潛質，我先大膽選擇跳唱，作為Solo演出。」

王鋒跳唱《Make a Wish》，表現落力兼有型有款，評判之一王君馨睇到尖叫，並讚表演好看：「殺傷力都幾強，跟住你Dance break仲要跳街舞，其實好難跳，但因為你動作及Power夠，不過音準係可以好少少。」泳兒也讚王鋒實淨兼有自信，唱歌方面比較在意的是他有幾個假音：「係表演中嘅小瑕疵，我覺得唔係太重要。」

（即時娛樂）